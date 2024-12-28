تقرير: رفعت الأسد يغادر لبنان الى هذه الدولة العربية

قال مسؤولان أمنيان لبنانيان الجمعة لرويترز إن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم في سويسرا بارتكاب جرائم حرب بسبب القمع الدموي لاحتجاجات عام 1982، سافر جواً من بيروت إلى دبي في الأيام الأخيرة.

وقالت المصادر إن "العديد من أفراد" عائلة الأسد سافروا إلى دبي قادمين من بيروت وآخرون موجودون في لبنان منذ الانقلاب على الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وقال المسؤولون إن السلطات اللبنانية لم تتلق طلبات من الإنتربول لاعتقالهم، بمن فيهم رفعت.

كما أكد المسؤولان اللبنانيان إنهما لا يعرفان ما إذا كان رفعت أو أفراد آخرون من عائلة الأسد يعتزمون البقاء في دبي أو السفر إلى مكان آخر.

وعلى صعيد متصل ذكر مسؤولون لبنانيون رسميون أن زوجة نجل رفعت الأسد دريد اعتقلت هي وابنتها بعد محاولتها السفر من مطار بيروت الدولي الجمعة باستخدام جوازات سفر منتهية الصلاحية والتي جرى تعديلها.