الجيش الإسرائيلي يعلن عن اغتيال وسام حازم قائد كتيبة جنين التابعة لحماس

أعلن الجيش الأسرائيلي والشاباك في بيان مشترك الجمعة عن اغتيال قائد كتيبة جنين التابعة لحركة حماس في مدينة جنين وذلك بعد تبادل إطلاق نار مع قوات المستعربين. كما هاجمت طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي مسلحين آخرين ما أسفر عن مقتلهما.

وهكذا، حددت القوات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة، من العملية، خلية مسلحة يترأسها رئيس كتيبة جنين التابعة لحماس في جنين وسام حازم، داخل سيارة في الزبابدة بمنطقة جنين.

وبعد التعرف على هويتهم، اغتالت قوات المستعربين خلال تبادل إطلاق النار حازم، الذي كان متورطا بحسب البيان في تنفيذ وتوجيه هجمات إطلاق نار ومتفجرات والترويج لأنشطة مسلحة أخرى في منطقة الضفة الغربية.

وبعد وقت قصير، اغتالت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي مسلحين آخرين أثناء محاولتهما الهروب من السيارة التي كانا يستقلانها مع حازم. والقتيلين هما، ميسرة مشارقة وعرفات عامر، هما ناشطان تابعان لحماس في جنين ويعملان تحت قيادة وسام حازم. متورطان في تنفيذ عمليات إطلاق نار في منطقة التماس باتجاه البلدات الإسرائيلية.

Israel Police Spokesperson

وتم العثور على بنادق إم 16 ومسدس وخراطيش وعبوات ناسفة وقنابل غاز وعشرات الآلاف من الشواقل من أموال المسلحين في سيارتهم وعلى أجسادهم. ولم تقع إصابات بين القوات الإسرائيلية.

ويشار الى أنه في ليلة الثلاثاء والأربعاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية، والتي تركز حاليًا على مخيمين رئيسيين للاجئين: جنين وطولكرم. بالإضافة إلى ذلك، تجري عملية لوائية في غور الأردن ومخيم الفارعة.