غالانت ينتقد سموتريتش لتأخيره في الموافقة على شراء أسراب الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة

انتقد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت وزير المالية بيتساليل سموتريش لتأخيره الموافقة على شراء سربين من الطائرات المقاتلة لسلاح الجو الإسرائيلي في خضم الحرب.

وذكرت صحيفة “واينت” الإخبارية أن "سموتريتش قرر استخدام حق النقض ضد الموافقة على شراء طائرات جديدة من طراز F-15 وF-35 حتى اجتماع لجنة الكنيست لمراجعة ميزانية الأمن.

وقال سموتريش في ابريل/نيسان المنصرم، إنه لن يوافق على "بناء قوة استراتيجية طويلة المدى حتى تصدر اللجنة توصياتها بشأن ميزانية الدفاع" قائلاً إن "القيام بنفس الشيء دون التعلم من أخطاء الماضي سيقودنا إلى كارثة، ومن المقرر أن يتم تمويل سربي الطائرات المقاتلة من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وليس من الأموال العامة"

وقال غالانت للصحفيين: "إن التصور الإسرائيلي بأنه من الممكن توفير قدر أكبر من الأمن بأموال أقل، في مواجهة التهديدات المتزايدة وجبهات القتال الإضافية، هو تصور خاطئ يجب أن يتغير". ويعتقد غالانت أن ميزانية الدفاع الإسرائيلية بحاجة إلى مضاعفة، مستشهداً بالهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الإيراني الأخير على البلاد. وأكد أن "تبادل إطلاق النار مع إيران والوضع الأمني ​​الدولي سيؤدي إلى سباق تسلح عالمي، وهو ما سيجبرنا على تسريع وتيرة بناء واكتساب قواتنا العسكرية". ويضيف غالانت: “إذا لم نكمل عملية شراء الأسراب من الولايات المتحدة خلال شهر، فسوف تتأخر الطائرات لمدة ثلاث سنوات، مما سيزيد السعر بالنسبة لدولة إسرائيل مليار شيكل إضافية”، في إشارة إلى ذلك. إلى أن عميلاً آخر سيحل محل إسرائيل إذا لم تبرم الصفقة بسرعة. ويضيف: "إن التأخير في المشتريات يمثل ضربة لأمن إسرائيل، وفي الوقت الذي نشن فيه حربًا على جبهات متعددة، فإن التداعيات واضحة".

وفي السياق، لفت مكتب سموتريتش الانتقادات وأصدر بيانه الخاص، قائلاً إن وزير المالية طلب من سكرتير مجلس الوزراء تقديم قرار في اجتماع مجلس الوزراء القادم لإنشاء لجنة تفحص ميزانية الدفاع الإسرائيلية. وقال البيان إن اللجنة سيتم تشكيلها بموافقة رئيس الوزراء ومستشار الأمن الوطني.

وقال مكتب سموتريش: "أمن إسرائيل ليس لعبة. والتأخير في إنشاء اللجنة يؤدي إلى تأخير في المشتريات المهمة لتعزيز قوات الجيش الإسرائيلي وبقية المؤسسة الدفاعية".