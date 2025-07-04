بحسب نسخة من مقترح صفقة غزة: هذه تفاصيل وقف إطلاق النار الوشيك

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تتوقع إسرائيل، اليوم الجمعة، رد حركة حماس لتأكيد تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار، كما اقترحه الوسطاء. وفي هذا الإطار، سيتم إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء و18 قتيلاً خلال 60 يومًا من وقف الأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وخلال هذه الفترة، ستكون الولايات المتحدة وقطر ومصر ضامنة لاستمرار المحادثات لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وهناك تطوران دفعا حماس نحو الموافقة: التفاهم، وهو أمر ممكن وقائم على اتفاقات صريحة، على استمرار وقف إطلاق النار طالما استمرت المحادثات، حتى لو تم تمديدها إلى ما بعد اتفاق الـ 60 يومًا. والوعد بأن تضمن الولايات المتحدة وجود مفاوضات جادة لحل شامل في قطاع غزة.

ونشرت مجلة "المجلة" السعودية نسخة من مقترح لوقف إطلاق النار. "سيتم إطلاق سراح عشرة رهائن إسرائيليين أحياء و18 جثة من "قائمة الخمسين" في الأيام 1 و7 و30 و50 و60 وفقًا للجدول الزمني التالي: في اليوم الأول، سيتم إطلاق سراح ثمانية رهائن أحياء؛ في اليوم السابع، سيتم نقل خمسة قتلى؛ في اليوم الثلاثين، سيتم إطلاق سراح خمسة قتلى آخرين؛ في اليوم الخمسين، سيتم إطلاق سراح رهينتين أحياء؛ في اليوم الستين، سيتم نقل ثمانية قتلى".

سيتوقف النشاط العسكري الإسرائيلي الهجومي في غزة فور دخول الاتفاق حيز النفاذ. طوال فترة وقف إطلاق النار، سيتم تعليق الرحلات الجوية العسكرية والاستخباراتية في غزة لمدة 10 ساعات يوميًا، أو 12 ساعة في يوم تبادل الرهائن والأسرى"وتابع"سيعيد الجيش الإسرائيلي نشر قواته في قطاع غزة خلال هذه الفترة. في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الرهائن الثمانية، ستُجرى إعادة تقييم في شمال قطاع غزة وفي ممر نتساريم، وفقًا للبند 3 المتعلق بالمساعدات الإنسانية، وبناءً على خرائط يُتفق عليها". في اليوم السابع، بعد نقل الرهائن الخمسة القتلى، ستُعاد القوات انتشارها في جنوب قطاع غزة، وفقًا للبند نفسه والخرائط نفسها. ستعمل الفرق الفنية على تحديد الحدود النهائية لإعادة الانتشار من خلال مفاوضات مُعجّلة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت وسائل إعلام أجنبية أن "حماس ستمتنع عن إقامة مراسم تسليم مُصوّرة، كتلك التي أقامتها عند إطلاق سراح الرهائن في الصفقة السابقة. بعد موافقة إسرائيل على الاقتراح القطري في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي يُعدّ في جوهره مُخطط ويتكوف مع العديد من التغييرات".

وكان مصدران مُطّلعان على المحادثات قد صرحا لـ i24NEWS بأنه "للمرة الأولى، هناك تفاؤل حقيقي بأن حماس ستوافق". في منشور على موقع Truth Social نُشر صباح الأربعاء، حذّر الرئيس السابق دونالد ترامب حماس، وكتب: "آمل، من أجل الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بالصفقة - لأنه إن لم تفعل، فإن الأمور ستزداد سوءًا بالنسبة لهم، وليس أفضل". جاء تأكيد إسرائيل بعد اجتماع بين وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومبعوث ترامب، ستيف ويتكوف.

وقالت مصادر متعددة لـ i24NEWS إن إسرائيل وافقت، في ظل ظروف معينة، على مواصلة المحادثات بشأن إنهاء الحرب حتى بعد فترة وقف إطلاق النار التي تبلغ 60 يومًا. وقال أحد المصادر: "لقد أوضحت إدارة ترامب أيضًا - إذا كانت المحادثات جادة، فستستمر بعد 60 يومًا". يجب التأكيد على أن إسرائيل لم تلتزم بإنهاء الحرب بل بالحوار حول إنهاء الحرب. وفيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي خلال وقف إطلاق النار، أشار مصدران إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بشأن نطاق الانسحاب والانتشار المستقبلي للقوات الإسرائيلية.