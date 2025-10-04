لبحث إجراءت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترمب بشأن غزة: اجتماع رباعي في القاهرة الإثنين الوشيك

لبحث تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة، ستضيف العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، مفاوضات رباعية دولية، وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع يضم ممثلين عن الوسطاء في مفاوضات غزة مصر وقطر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسرائيل، لوضع "أسس واضحة للبدء في تنفيذ" خطة الرئيس الأميركي ترمب، التي وافقت عليها حركة حماس.

وقالت مصادر مصرية، مساء اليوم السبت،"غدا ستشهد القاهرة لقاءات غير مباشرة بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني لبحث تهيئة الظروف الميدانية لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمختطفين الإسرائيليين".

وأوضحت المصادر المطلعة، في تصريحاتها لـ"الشرق"، أن "الاجتماع يستهدف البدء في تنفيذ المرحلة أولى من خطة ترمب، والتي تتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بالتزامن مع الإفراج عن 250 أسير فلسطيني من ذوي الأحكام المؤبدة، و1700 من أسرى قطاع غزة المعتقلين بعد اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.

كان قياديان في حركة حماس، قالا في وقت سابق من اليوم السبت، في تصريحات لـ"الشرق"، إن الوسطاء يجرون مشاورات واتصالات مكثفة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى في خطة ترمب.