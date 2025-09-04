الشيخ موفق طريف يستعرض "قضية المختطفات في السويداء " أمام الاتحاد الاوربي

قد يعجبك أيضًا -

طالب الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف خلال لقاءه رئيسة البرلمان الأوروبي بالعمل على حل قضية النساء المختطفات من السويداء على وجه الخصوص، ويهدف الاجتماع الذي عقد الأربعاء الى مواصلة الضغط لرفع الحصار عن السويداء.

الصحافي من الجولان عطا فرحات استعرض أمامنا المطالب الأساسية التي عرضها الشيخ موفق طريف في الاجتماع وقال :" أجرى الشيخ طريف خلال زيارته مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل لقائين بينها اجتماع مع رئيسة البرلمان الاوروبي روبرتا ميتسولا ، ووصفت هذه الزيارة والاجتماعات بأنها موفقة جدا ومن المتوقع أن تكون لها نتائج على الأرض سنشهدها خلال الأيام القادمة".

وتابع :"استعرض الشيخ طريف عدة مطالب أبرزها ملف المخطوفات من السويداء، حيث يوجد أكثر من 100 مختطفة تحتجزها حكومة الشرع وترفض إعادتهم إلى ذويهم، ملف المختطفات، كان الطلب الأول للشيخ طريف، وتعهد الجانب الاوروبي من جانبه بالعمل بشكل كبير على هذا الموضوع، وأن يكون تجاوب كبير من جانبهم. كما طالب الشيخ طريف بوجود معبر لإدخال المواد الغذائية الإنسانية والطبية التي جمعت من قبل أبناء الجليل والكرمل والجولان وإدخالها من قبل الاتحاد الاوروبي وليس الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر التي تسيطر عليها حكومة أحمد الشرع.. الآن توجد مساع اوروبية تتعلق المنطقة الجنوبية خاصة السويداء".