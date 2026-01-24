رجل واشنطن في الشرق الأوسط: الأدميرال الذي يتحدى إيران

الأميرال براد كوبر، قائد الأسطول الخامس للولايات المتحدة والقوات البحرية للقيادة المركزية (CENTCOM)، يرسخ في السنوات الأخيرة مكانته كواحد من الشخصيات المركزية في الحملة الأمريكية ضد إيران ووكلائها في الشرق الأوسط – وفي الوقت نفسه، كشريك استراتيجي رئيسي لإسرائيل.

في شهادة قدّمها مؤخرًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، شدد كوبر على أنه يحمل معه أربع سنوات من الخبرة المباشرة في ردع إيران، بما في ذلك ثلاث سنوات عاش وعمل خلالها على بُعد حوالي 160 كيلومترًا فقط من أراضيها. وبحسب قوله، فإن مئات الهجمات ضد الجنود الأمريكيين في المنطقة تحمل بصمة واضحة لطهران وأذرعها - من حزب الله إلى الميليشيات الموالية لإيران.

كوبر، المولود في فيرجينيا والذي التحق بالبحرية الأمريكية في عام 1989، تم تعيينه في مايو 2021 كقائد الأسطول الخامس. خلال فترة ولايته، قاد ثورة تكنولوجية كبيرة، كان في مركزها دمج وسائل بحرية غير مأهولة وذكاء اصطناعي لأغراض استخباراتية، ومراقبة وردع بحري. من بين المبادرات البارزة هناك قوة المهام 59، التي طورت منظومة من المركبات البحرية غير المأهولة التي تعمل في الخليج وتراقب الأنشطة الإيرانية.

وفقًا لكوبر، إيران هي "المصدر الأول لعدم الاستقرار الإقليمي والراعي الرئيسي للإرهاب في العالم". في السنوات الأخيرة انضم إلى الساحة أيضًا الحوثيون في اليمن، الذين أضروا بحرية الملاحة في البحر الأحمر. كان كوبر مسؤولًا عن إقامة التحالف البحري الدولي لحماية طرق الملاحة، وكذلك عن إدارة الهجمات الجوية ضد أهداف الحوثيين، الذين - على حد قوله - يعملون بتنسيق وثيق مع الحرس الثوري الإيراني.

بموازاة النشاط ضد إيران، لعب كوبر دورًا رئيسيًا في تعزيز العلاقة الأمنية مع إسرائيل. كنائب قائد القيادة المركزية، الجنرال مايكل كورِيلا، كان مشاركًا في الاستعدادات وتقديم الدعم لإسرائيل في الدفاع عن نفسها، من بين أمور أخرى خلال عملية "حارس الأسوار". ووفقًا لما قاله دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، فإن كوبر ضابط يتمتع بفكر استراتيجي عميق، يعرف كيف يستخدم القوة – والأهم من ذلك كيف يردع للامتناع عن استخدامها.

الآن، على خلفية وصول قوات أمريكية إضافية إلى المنطقة، تتزايد التقديرات بأن لكوبر قد يكون دور مركزي أيضًا في المراحل القادمة من المواجهة مع إيران. كوبر نفسه يؤكد أن هدفه هو منح صانعي القرار في واشنطن أكبر هامش ممكن من حرية العمل.

طوال فترة ولايته، وضع كوبر تركيزًا خاصًا على تنفيذ اتفاقيات إبراهيم على الأرض – وخاصة في البحر. تحويل مسؤولية إسرائيل من القيادة الأوروبية إلى القيادة المركزية، حسب قوله، أتاح تعاونًا وثيقًا وغير مسبوق بين إسرائيل، الولايات المتحدة ودول الخليج.

السؤال الذي لا يزال مفتوحًا: هل ستعطي الإدارة الأميركية الضوء الأخضر لتصعيد إضافي - وما سيكون دور الرجل الذي يقود الجبهة البحرية أمام إيران؟