نشر أولي: والد ديفيد زيني، الرئيس المعين لجهاز الشاباك، سيخضع للاستجواب غدًا بموجب تحذير للاشتباه في وجود تهديدات

سيتم استجواب والد ديفيد زيني، الرئيس المُعيّن لجهاز الشاباك، غدًا بموجب تحذير للاشتباه في تلقيه تهديدات. بعد أن أكد رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، المفتش بوعز بلات، استجوابه بموجب تحذير، سيتم استجواب الحاخام يوسف زيني، والد الرئيس المُعيّن لجهاز الشاباك، ديفيد زيني، مساء غد الأحد للاشتباه في تلقيه تهديدات.

وسيتم استجواب يوسف زيني للاشتباه في ارتكابه جريمة التهديد وليس للاشتباه في تحريضه على العنف، لذا لن يتطلب هذا التحقيق موافقة من مكتب المدعي العام والمستشار القانوني للحكومة.

وكان المحققون قد ابلغوا والد الرئيس المُعيّن لجهاز الشاباك، ديفيد زيني، الخميس المنصرم، أنه مطلوب للاستجواب بتهمة التحريض - ولكن دون الحصول على الموافقة اللازمة. علمت i24NEWS أن موافقة نائب المدعي العام كانت مطلوبة، ولكن لم يتم فتح أي قضية من هذا القبيل. كما ذُكر، توجه المحققون إلى الحاخام يوسف زيني لاستدعائه للتحقيق، بل وتحديد موعد للاستدعاء، ولكن اتضح لاحقًا أن موافقة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) أو نائبه كانت مطلوبة، وهو ما لم يكن موجودًا. ونتيجةً لذلك، أُلغي الاستدعاء.

قبل يومين، وافقت لجنة غرونيس للتعيينات العليا على تعيين ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك). وجاء في إعلانها، من بين أمور أخرى، أنه "لم يُعثر على أي خلل في نزاهة تعيينه رئيسًا للجهاز". كما نصّت رسالة رئيس اللجنة، القاضي السابق في المحكمة العليا آشر غرونيس، على أن "اللجنة مخولة بفحص "نزاهة التعيين". وليس للجنة صلاحية فحص والتحقق مما إذا كانت المؤهلات المهنية للمرشح لمنصب رئيس الجهاز تشير بالفعل إلى ملاءمته للمنصب".