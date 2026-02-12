مصر تتوسط بين السعودية والإمارات لاحتواء التوتر المتصاعد

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الخميس، بأن مصر تقود وساطة بين السعودية والإمارات بهدف منع تصعيد الخلافات المتزايدة بين البلدين، على خلفية ملفات إقليمية أبرزها اليمن والسودان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل إلى القيادة الإماراتية جملة مطالب سعودية، من بينها قيام الرئيس الإماراتي بزيارة إلى الرياض ولقاء ولي العهد السعودي، في مسعى لاحتواء التوتر وإعادة ضبط العلاقات الثنائية.

وبحسب التقرير، شملت المطالب السعودية وقف دعم وتمويل القوات الانفصالية في اليمن، ومنع قياداتها المقيمة في الإمارات من ممارسة أي دور سياسي. كما تضمنت دعوات لوقف الدعم الإماراتي لقوات "الدعم السريع" في السودان، بما في ذلك تزويدها بالذخيرة، والعمل على دفع قادتها إلى طاولة المفاوضات لفتح مسار دبلوماسي ينهي الحرب ويعزز موقع الجيش خلال المرحلة الانتقالية وصولًا إلى انتخابات برلمانية وصياغة دستور جديد.

ويأتي ذلك في أعقاب تطورات ميدانية في شرق اليمن، حيث تمكنت القوات الحكومية المدعومة من السعودية الشهر الماضي من استعادة مدن ومواقع استراتيجية كانت قد سيطرت عليها قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، بعد معارك شارك فيها سلاح الجو السعودي.

ومنذ ديسمبر الماضي، وسعت القوات الانفصالية سيطرتها على مناطق ومنشآت نفطية في محافظات شرقي اليمن، ما أثار توترًا مع الحكومة المعترف بها دوليًا والمدعومة من الرياض، رغم أن الطرفين شكلا تحالفًا ضد الحوثيين منذ عام 2019.

وفي سياق متصل، اتهمت السعودية الإمارات بشكل غير مسبوق بالإضرار بأمنها القومي وزعزعة الاستقرار في اليمن، وهي اتهامات نفتها أبوظبي، قبل أن تعلن سحب ما تبقى من قواتها من اليمن.