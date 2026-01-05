الشرطة الإسرائيلية تدرس التوجه للمستشارة القضائية لبحث فتح تحقيق ضد النائب أحمد الطيبي

تدرس الشرطة الإسرائيلية التوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف–ميارا، بطلب فحص إمكانية فتح تحقيق ضد عضو الكنيست أحمد الطيبي، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها خلال مقابلة إعلامية ووجّه فيها أوصافًا حادة إلى الناطق بلسان الشرطة، العميد أرييه دورون. وذكرت الشرطة أن الفحص المحتمل يتعلق بشبهة “إهانة موظف عام”.

وجاءت التصريحات خلال مقابلة تلفزيونية، عقب تبادل كلامي بين الطرفين، حيث انتقد الطيبي أداء الشرطة، فيما ردّ عليه دورون معتبرًا أن أقواله تمس بمؤسسة الشرطة. لاحقًا، صدرت عن الطيبي عبارات وصفتها الشرطة بأنها مهينة.

من جهتها، قالت الشرطة في بيان إن هذه التصريحات “مرفوضة”، وأكدت أنها ستعمل على حماية كرامة أفرادها، مشيرة إلى أن الموضوع سيُعالج وفق الإجراءات القانونية المتبعة. كما دعت إلى الحفاظ على خطاب محترم تجاه رجال الشرطة في الفضاء العام والإعلامي.ولا يزال الموضوع قيد الدراسة، دون اتخاذ قرار نهائي بشأن فتح تحقيق في هذه المرحلة.

متحدث باسم العربية للتغيير عقب على ما ورد اعلاه : "هذا المتحدث الفاشل باسم الشرطة يرقص على دماء المرحوم محمد ترابين الصانع ويتهجم على النائب احمد الطيبي لانه وصف قتل محمد ترابين بانه اعدام. والكل يعرف انه ناشط ليكود فاشل وتم تعيينه ناطقا للشرطة برتبة فاشل بدرجة الصفر. المشكله هي جريمة القتل البشعة في ترابين وسلوك شرطة بن غفير في النقب وليس وصف الدكتور الطيبي لها".