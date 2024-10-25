الجنائية الدولية تستبدل قاضيا كان يستعد لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالالنت

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، عن حدوث تغيير في تشكيل لجنة القضاة المسؤولة عن دراسة طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. وسيتم استبدال أحد القضاة لأسباب صحية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في الإجراءات.

وأشار رئيس المحكمة إلى أن القاضية الرومانية يوليا موتوك طلبت إعفاءها من مهامها لأسباب طبية. تم استبدالها على الفور بالقاضي السلوفيني بيتي هوهلر.

ويخاطر هذا التغيير بإبطاء عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق باحتمال إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، حيث قد تحتاج القاضية الجديدة إلى وقت للتعرف على القضية.

وحددت هيئة المحكمة في بيانها الصحفي: "في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وإذ علمت المحكمة أن القاضية موتوك رأت وجوب إعفائها من القضية الفلسطينية لأسباب طبية ولمصلحة حسن سير العدالة، ووافقت الرئاسة أيضًا على أن الحالة الصحية للقاضي موتوك موثقة بشهادة طبية".