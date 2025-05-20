الولايات المتحدة تحذر من امكانية انهيار نظام الشرع في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم (الثلاثاء) إن الحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع قد لا تصمد لفترة أطول وأنها "قد تنهار خلال أسابيع". وحذر روبيو من احتمال اندلاع حرب أهلية شاملة في سوريا. وقال إن الحكومة السورية غير مستقرة وتواجه مجموعة واسعة من التحديات.

وفي الأسبوع الماضي، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان يزور الشرق الأوسط، مع الشرع في الرياض. ويأتي اللقاء بعد أن أعلن ترامب رفع العقوبات عن سوريا. وقال ترامب عندما سئل عن لقائه مع الرئيس السوري: "إنه رجل شاب وجذاب، وزعيم حقيقي ومقاتل".

واستغرق اللقاء التاريخي بين الجانبين والأول منذ 25 عاما بين زعيم سوري وأمريكي أقل من ساعة، بحضور اردوغان عبر الزوم، وفي ختام اللقاء، أوضح البيت الأبيض أن ترامب طلب من الشرع الانضمام إلى اتفاقية إبراهيم مع إسرائيل. وأضاف ترامب أن الشرع سيعترف بإسرائيل عندما يستقر الوضع في سوريا. ومع ذلك، فإن تحذير وزير الخارجية روبيو يشير إلى أن النظام المحلي قد لا يصمد.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية الأسبوع الماضي أن ترامب والشرع يناقشان إمكانية التقدم بصفقة أميركية في تركيا تتناول العديد من المجالات الاقتصادية. وبحسب التقرير، عرض الشرع على الولايات المتحدة سلسلة من التنازلات، بما يشمل نسخة محلية من اتفاقية المعادن التي وقعها ترامب مع أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد. وبحسب التقرير، اقترح الشرع أيضاً على ترامب بناء "برج ترامب" في دمشق، ضمن محاولته لإغواء الرئيس الأميركي.