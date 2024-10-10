اعتقال خمسة إسرائيليين انضموا لداعش وخططوا لتنفيذ عملية انتحارية في مجمع عزرئيلي وسط تل أبيب

أحبط الشاباك والشرطة الإسرائيلية عملية تفجيرية في مجمع عزرئيلي التجاري وسط تل أبيب، ووفقا لسمح بنشره اليوم (الخميس)، فإنه في إطار التحقيق الذي أجري الشهر الماضي، تم اعتقال ستة من سكان مدينة الطيبة وسط إسرائيل والذين بايعوا تنظيم داعش المتطرف وخططوا لشن هجوم في مكان مكتظ بالناس واليهود.

سيتم تقديم لائحة اتهام ضدهم غدا في المحكمة في مدينة اللد وستتضمن التهم :الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتجنيد أعضاء، والتحضير لارتكاب عمل إرهابي، والتعامل مع أسلحة غير قانونية. وكشفت التحقيقات أن الستة، وهم من سكان مدينة الطيبة، وتتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً، كانوا قد قرأوا في البداية محتوى داعشياً، وأقسموا يمين الولاء، وربطوا ذلك بالعمليات التي تنفذها إسرائيل في غزة.

وأثناء اعتقالهم تم ضبط سلاح من نوع كارلو ومع تقدم التحقيق، تم ربطهم بعدد من الحوادث الخطيرة، بما في ذلك التخطيط لتحضير سيارة مفخخة.وبحسب الشبهات، خططت المجموعة لتنفيذ هجوم مزدوج – تفجير سيارة مفخخة يتبعه هجوم إطلاق نار. وفي مرحلة مبكرة من التخطيط، تعلموا خلالها كيفية تحضير المتفجرات، وبدأوا بالتجهيز لاستلام المواد، ومبايعة التنظيم المتطرف، هذا وتمكنت القوات الأمنية من إيقافهم.