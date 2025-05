انشقاقات في جبهة النصرة وانضمام لداعش || وقوة سورية تهدد القوات الروسية في سوريا

أصدرت قوة تسمى "بركان الفرات" تهديدا للقوات الروسية في سوريا، تمهلها خلاله شهرا قبل البدء باستهداف القواعد العسكرية الروسية في سوريا، جاء هذا بعد العرض العسكري الذي قامت به قوات الأمن السورية بمشاركة عناصر ملثمة في اللاذقية، وغداة الهجوم على قاعدة حميميم، ويأتي في ظل تقارير عن انشقاقات في جبهة النصرة والعودة الى داعش، في حين أمهل المجتمع الدولي شهرين للرئيس السوري أحمد الشرع لحل ملف المقاتلين الأجانب.

