انشقاقات في جبهة النصرة وانضمام لداعش || وقوة سورية تهدد القوات الروسية في سوريا

أصدرت قوة تسمى "بركان الفرات" تهديدا للقوات الروسية في سوريا، تمهلها خلاله شهرا قبل البدء باستهداف القواعد العسكرية الروسية في سوريا، جاء هذا بعد العرض العسكري الذي قامت به قوات الأمن السورية بمشاركة عناصر ملثمة في اللاذقية، وغداة الهجوم على قاعدة حميميم، ويأتي في ظل تقارير عن انشقاقات في جبهة النصرة والعودة الى داعش، في حين أمهل المجتمع الدولي شهرين للرئيس السوري أحمد الشرع لحل ملف المقاتلين الأجانب.

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هذا وأشار الصحافي من الجولان عطا فرحات الى أن "الشرع غير قادر على حل ملف المقاتلين الأجانب كما يطالبه المجتمع الدولي، بالوقت الذي فيه تطلق داعش نداءات لجبهة النصرة التي انشقت عنها عام 2016 ، ودعوهم بالعودة لصفوف داعش بعد تكفير الشرع، مدعين بأنه خرج عن سياق جبهة النصرة والدين، وخضع للأمريكي والغرب، وذلك خارج ما قاموا من أجله ، وهذا تسبب بانشقاقات كبيرة في جبهة النصرة وعودة في اتجاه داعش ، وهذا ما يخيف الشرع، الأمر الذي يدفعه لاستقطابهم بإغراءات مثل اسكانهم في محيط دمشق وإبقائهم بجانبه، يث أنه غير قادر للاستغناء عنهم، لاحتمال أن يتحولوا الى قوة كبيرة ضده"

ولفت فرحات الى قيام "حكومة الشرع بإسكان قيادات أمنية في العاصمة السورية دمشق وفي محيط العاصمة، إضافة إلى مقاتلين أجانب في المساكن التي صادرتها، وكانت تابعة للدولة أو للجيش سابقا، وهذا وفقا لمصادر في دمشق شكل تحول جذري في عادات وتقاليد العائلات الدمشقية العريقة ، والذي شكل نوع من الرفض لسكان دمشق الأصليين لهذه العائلات حيث أن الأمر حال استمر مستقبلا سيشكل تحول جذري، ويأتي هذا بالوقت الذي طالب فيه المجتمع الدولي بالتخلص وإنهاء دور المقاتلين الأجانب في سوريا"

وتحدث فرحات عن العرض في اللاذقية :"بعد يوم من هجوم على قوات حميميم الروسية أجرت القوات الأمنية السورية عرضا عسكريا في اللاذقية، والذي شاركت به عناصر ملثمة، ويبدو أنهم من المقاتلين الأجانب ولفت فرحات إلى أن العرض يحمل رسالة مزدوجة الى روسيا وأهالي الساحل ، المندوب الروسي في الأمم المتحدة تحدث بوضوح نحن المسؤولون عن الوضع في الساحل السوري ولن ندعه ينفجر ، ويجب على الشرع أن يخضع للقرارات الدولية، غداة هذه التصريحات يقوم الشرع بعرض عسكري يحمل رسالة أيضا للسكان المحليين بعد أن شارك به ملثمون، والذين من الممكن أن يكونوا من جنسيات أجنبية ، ويشكل عملية ترهيب بأن ما حدث في آذار يمكن أن يحدث مرة أخرى ورسالة إلى الروس بأننا موجودون على الأرض، ونحن من نحكم وليس أنتم".