المكالمة مع مسؤول إماراتي والتداعيات الخطيرة لـ"خطاب الجمال" لسموتريش

تسببت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي سخر فيها من السعودية بقوله: "لا شكرًا، استمروا في ركوب الجِمال في الصحراء"، في أزمة دبلوماسية واسعة وأضرار سياسية كبيرة، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية مساء الجمعة.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن "تصريحات سموتريتش دمّرت نصف عام من العمل الهادئ مع السعودية".

وبحسب التقرير، خلال رحلة الوزير إلى الهند الشهر الماضي، توقّف سموتريتش في دبي أثناء عبوره، حيث تلقّى اتصالًا مباشرًا من مسؤول إماراتي رفيع حاول توضيح أهمية اتفاقيات إبراهيم وخطورة التصريحات التي قد تُعرقل توسيعها. ورغم ذلك، غادر الوزير الإمارات وعاد لطرح خطة ضم الضفة الغربية.

وأوضح مكتب الوزير في بيان لاحق أنه "لا يعلّق على محادثات شخصية".

وتعود تصريحات سموتريتش المثيرة للجدل إلى مشاركته في مؤتمر لمعهد "تسومت" وصحيفة "مكور ريشون"، حيث قال:

"السيادة هي الاختبار. إذا عرضت السعودية تطبيع العلاقات مقابل إقامة دولة فلسطينية، فالجواب: لا شكرًا، استمروا في ركوب الجِمال في الصحراء، بينما نواصل نحن تطوير اقتصادنا ومجتمعنا ودولتنا. إسرائيل لن تقيم دولة فلسطينية أبدًا."

وبعد ساعات من الجدل، قدّم سموتريتش اعتذارًا رسميًا عبر منصة X قائلاً:

"تصريحي عن السعودية كان غير موفق، وأنا آسف على الإهانة التي سببها. ومع ذلك، أتوقع من السعوديين ألّا ينكروا حقوق الشعب اليهودي التاريخية في يهودا والسامرة، وأن يسعوا معنا نحو سلام حقيقي."