المفاوضات النووية: تقرير - الولايات المتحدة تقدم الاقتراح الأول لإيران

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (الجمعة) أن المفاوضين الأميركيين عرضوا للمرة الأولى مقترحا نوويا على نظرائهم الإيرانيين، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة طرحت مقترحها أواخر الأسبوع الماضي خلال الجولة الرابعة من المفاوضات النووية مع إيران. وبعد تلك المحادثات، قالت الولايات المتحدة إنها "تشجعت" بانفتاح إيران على نهج واشنطن. من جانبهم، قال الإيرانيون إن المحادثات كانت "صعبة ولكنها مثمرة".

وكشف التقرير أيضا أن الولايات المتحدة تريد من إيران تقليص برنامجها النووي، الذي يقول مسؤولون أميركيون إنه يحتاج إلى عدة أشهر قبل أن يصبح قادرا على إنتاج أسلحة نووية. وتقول إيران إنها منفتحة على تقليص برنامجها النووي إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على عملها النووي ووفرت الدعم لاقتصادها.

كما قد تتذكرون، قال ترامب أمس إنه "يعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق ربما دون الحاجة إلى القيام بذلك"، في إشارة إلى توجيه ضربات عسكرية إلى إيران. "هناك خطوتان. خطوة لطيفة جدًا، وخطوة عنيفة، عنف لم يشهده الناس من قبل."

وقال الإيرانيون إنهم سيناقشون الاقتراح الأميركي. قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران لم تتلق بعد عرضا مكتوبا من واشنطن، لكنها تنتظره.

قال علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مقابلة إن طهران مستعدة لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مع واشنطن. ولكنه لم يشر إلى أي تغيير في أهم خطوط إيران الحمراء ــ إصرارها على أن تستمر طهران في تخصيب اليورانيوم. وقال ترامب ومسؤولون كبار آخرون إن إيران لا ينبغي أن تمتلك برنامجا لتخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي الجديد.