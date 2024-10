أفاد تقرير لبناني أن حسن المقدح، نجل قائد الجناح العسكري لفتح في لبنان منير المقدح، قُتل في هجوم على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا. وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان. ولم يتضح بعد مصير الأب منير، لكن بحسب تقرير لقناة "الحدث" السعودية، فقد نجا من الهجوم.

