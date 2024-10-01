أفاد تقرير لبناني أن حسن المقدح، نجل قائد الجناح العسكري لفتح في لبنان منير المقدح، قُتل في هجوم على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا. وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان. ولم يتضح بعد مصير الأب منير، لكن بحسب تقرير لقناة "الحدث" السعودية، فقد نجا من الهجوم.

https://x.com/i/web/status/1840912208592560435 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقتل في الغارة ستة أشخاص بينهم حسن منير المقدح وزوجته و3 أطفال جراء الغارة التي استهدفت منزل حسن المقدح في حي المنشية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، وهو أكبر مخيم فلسطيني في لبنان .

ويشار الى أن إسرائيل اغتالت في غارة جوية مماثلة في 21 آب/أغسطس شقيق المقدح خليل المقدح، داخل سيارته في منطقة الفيلات بمدينة صيدا.

وفي حينه أعلن الجيش الإسرائيلي أن الشقيقين المقدح "يعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني" ومتورطان بقيادة عمليات مسلحة وتهريب أموال وأسلحة لأنشطة عدائية في الضفة الغربية.