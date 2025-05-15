"مقابل رفع العقوبات، ترامب طلب خمسة مطالب من الشرع أهمها إبرام اتفاق تطبيع مع إسرائيل"

على خلفية إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا واجتماع الرئيس السوري مع الرئيس الأمريكي في الرياض بمشاركة الرئيس التركي عن طريق تطبيق الزوم ، أشارت مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن هبة القدسي أن "الرئيس الأمريكي طلب من الشرع خمسة مطالب أساسية أخطرها وأهمها إبرام اتفاق تطبيع مع إسرائيل، والرئيس السوري أبدى استعدادا للموافقة على ذلك"، لمتابعة تصريحات كاملة في الفيديو المرفق.

وتطرقت القدسي خلال مشاركتها في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي إلى المطالب الخمسة من سوريا وقالت :"الاجتماع استغرق 33 دقيقة بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب اردغان، ترامب طلب من الشرع خمسة مطالب أساسية أهمها وأخطرها إبرام اتفاق تطبيع مع إسرائيل، ويبدو أن أحمد الشرع وفقا لبعض التسريبات أبدى استعدادا للموافقة على ذلك".

وأضافت "بقية المطالب تتضمن طرد وإخراج المقاتلين الأجانب من سوريا، وتتعلق أيضا بطرد مقاتلي بعض الفصائل الفلسطينية مثل حركة الجهاد وحماس وغيرها، ومكافحة الإرهاب وتقليص نفوذ حركة داعش، والمطلب الأخير هو أن تشرف سوريا على السجون التي يتم بها احتجاز مقاتلي تنظيم داعش" وتابعت:"ويبدو أن الجانب السوري على استعداد لتلبية هذه المطالب والتأكيد على الديموقراطية وشمولية الحكم".

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