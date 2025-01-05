القيادي في حزب الله وفيق صفا:"عزيمتنا أقوى من الحديد ولن نهزم..لا نعارض ترشح جوزيف عون للرئاسة"

أكد رئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا أنه لا يوجد للحزب أي اعتراض على ترشيح قائد الجيش اللبناني جوزيف عون للرئاسة اللبنانية، وأنهم يعارضون فقط تولي جعجع للمنصب، جاء تصريحاته خلال زيارته الى المكان الذي اغتيل فيه الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال صفا :"في هذه المرحلة أود أن أقول شيئين، لقد بوركنا بزيارة المكان الذي انتقلت فيه روح الأمين العام (نصر الله) ، وأقول لقد اعتمدنا عليه كثيرا في حياته، أنا أقول "كما اعتمدنا عليه كثيرا في حياته- أيضا سنعتمد على قوته وروحة وحضوره الذي لم يختفي. هو لا يزال موجودا من خلال المقاومة ومقاتليها. وجود حضرة السيد موجود بفضل الأشخاص".

- "كلمتان للصديق وللعدو. الأولى أن حزب الله لا يُهزم، وحزب الله لن يُهزم. حزب الله كما عبر عن ذلك السيد (نصر الله ) انطلق ويقف على طريق النصر. حزب الله لا ينكسر أمام الرياح أو العواصف. حزب الله أقوى من الحديد. وعزيمته أقوى من الحديد. مقاومته أقوى من الحديد. ويستمد قوته من الله العظيم. لقد حاولت إسرائيل والجيش الإسرائيلي والصواريخ الإسرائيلية كسر حزب الله، لأنهم أخطأوا في الاعتقاد بأنه أصبح ضعيفاً، وأنه لم يعد كما كان. ولهذا أقول: حزب الله أقوى مما كان. أوضح هذا الأمر بأمرين - الأمر الأول هو ما تنبأ به الأعداء، أن العدو الإسرائيلي الذي بقي 60 يوما (في لبنان ) لغزو القرى الجنوبية، لم يتمكن من اجتياز مئات الأمتار. العدو اعترف بأنه لم يحقق أهدافه من الغزو"

وتابع صفا"والأمر الثاني رسالة لشعبنا: أنتم عشتم في قلبه وروحه، لقد كان مستعداً للتضحية بروحه وأولاده وعائلته من أجلكم فقط".

وحول الانتخابات الرئاسية اللبنانية أكد دعم الحزب لترشح قائد الجيش اللبناني جوزيف عون :"قلت في الماضي وأقول الآن. ليس لدينا فيتو على قائد الجيش (جوزيف عون كمرشح رئاسي )، الفيتو الوحيد هو على سمير جعجع (رئيس حزب القوات اللبنانية)، بسبب مشروع التدمير خاصته، مشروع الحرب وتقسيم البلاد، فضلاً عن أننا مرنون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري هو من سيقود الأمر"