اندلعت عاصفة في شبكات التواصل الاجتماعي مساء أمس (الخميس) إثر تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، والتي اعتُبرت استخفافاً بشخصية السيد المسيح. بدأت الضجة بعدما وُجّه سؤال لنتنياهو من قبل مراسل الشؤون السياسية لشبكة i24NEWS غاي عزرائيل، وفي جوابه أضاف إشارة أثارت انتقادات حادة حول إساءة لمشاعر المسيحيين في العالم.

نشر نتنياهو صباح اليوم توضيحاً لأقواله: "المزيد من الأخبار الكاذبة حول موقفي تجاه المسيحيين، الذين يتمتعون بالحماية والازدهار في إسرائيل". أوضح: لم أشهّر بيسوع المسيح في مؤتمري الصحفي الليلة. على العكس، اقتبست من المؤرخ الأمريكي الكبير ويل ديورانت".

"ديورانت، المعجب المتحمّس بيسوع، قرر أن الأخلاق بحد ذاتها ليست كافية لضمان البقاء. فحتى حضارة راقية أخلاقيًا قد تقع في يد عدو قاسٍ إذا لم تكن لديها القوة للدفاع عن نفسها. لم تكن هناك نية للإساءة"، قال نتنياهو.

اندلعت العاصفة بعد المؤتمر الصحفي عندما نُشر مقطع يُسمع فيه نتنياهو يجيب على سؤال غاي عزرئيل حول هجوم منشآت الغاز في إيران وعن استقرار النظام. في جوابه، تحدث نتنياهو عن الحاجة إلى قوة عسكرية إلى جانب الأخلاق، واقتبس من دوران: "يسوع ليس أفضل من جنكيز خان، لأنه إذا كنت قويًا بما فيه الكفاية، بلا رحمة بما فيه الكفاية وقويًا بما فيه الكفاية، فإن الشر سوف يغلب على الخير".