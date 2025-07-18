إسرائيل ترسل مساعدات وتسمح لقوات الأمن الداخلي السوري دخول محافظة السويداء لـ48 ساعة

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صرح مسؤول سياسي إسرائيلي صباح اليوم (الجمعة) بأنه في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في جنوب غرب سوريا، وافقت إسرائيل على السماح بدخول محدود لقوات الأمن الداخلي السورية إلى محافظة السويداء خلال الـ 48 ساعة القادمة. يأتي ذلك بعد أن صرّح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس بأن إسرائيل لن تسمح لقوات الشرع بالتواجد جنوب دمشق.

وفي وقت سابق، أمر وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر "بنقل مساعدات إنسانية إلى الدروز في السويداء في ضوء الهجمات الأخيرة والوضع الإنساني الخطير في المنطقة".

وتشمل حزمة المساعدات، التي تبلغ قيمتها مليوني شيكل، من بين أمور أخرى، طرودًا غذائية ومعدات طبية ومجموعات إسعافات أولية وأدوية، ويتم تمويلها من ميزانية وزارة الخارجية. وستُوجّه هذه المساعدات مركز إلى المناطق الدرزية في محافظة السويداء التي تضررت بشكل مباشر من الهجمات العنيفة ضد الدروز، وتنضم إلى حزمة مساعدات سابقة نقلتها وزارة الخارجية إلى الدروز في سوريا في مارس/آذار الماضي.