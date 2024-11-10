التقييم في إسرائيل: ترامب سيزيد الضغوط على حماس وقطر

صرح مسؤول سياسي رفيع لقناة i24NEWS مساء اليوم (الأحد)، على خلفية تقرير الأمس أن قطر توقف جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس، أن التصريحات غير دقيقة ولأن الدولة لم تصدر بيانا قاطعا بشأن نواياها بعدم التوصل بعد الآن إلى مفاوضات بين إسرائيل وحماس،أو طرد كبار أعضاء حماس.

وقال المصدر إنه يشكك في نوايا قطر هذه، سواء فيما يتعلق بطرد حماس أو فيما يتعلق بالانسحاب من الوساطة. والرسالة الصادرة عن قطر غامضة، بحسب قوله، وهي تحاول إرضاء جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة. وذكرت الدولة أن كلا من إسرائيل وحماس "ليسا على ما يرام" وأن ممثليها سيعودون إلى طاولة المفاوضات عندما "يعرب الجانبان عن استعدادهما". وفي الوقت نفسه، تبث للعالم العربي أنها تهتم بحماس.

في الوقت نفسه، هناك الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على قطر وحماس، عندما تردد أمس أن الأولى طالبت قطر بإخراج كبار مسؤولي حماس من أراضيها. ولذلك، فإن الوضع الحالي ديناميكي للغاية، وبالتالي يفتح الاحتمالات: حماس التي لا تزال تحاول معرفة من سيقودها، والهجمات على حزب الله واغتيال حسن نصر الله، والشتاء والانتخابات في الولايات المتحدة، و استبدال وزير الأمن الإسرائيلية يوآف غالانت ورئيس المخابرات المصرية. في غضون ذلك، يرى المصدر أن انتخاب ترامب لمنصب الرئيس الأميركي من المتوقع أن يعطي دفعة إيجابية لقضية المختطفين.

وتخلق هذه الديناميكية في النظام إمكانات كبيرة للتقدم. ويجب أن تخضع حماس للضغوط، على المستويين العملياتي والسياسي. والتفسير هو أن ترامب سيمارس هذا الضغط، من بين أمور أخرى، بسبب رغبته في إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين. قضية المختطفين تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة، وله مصلحة في إنهائها.

أما بخصوص الضغوط الأميركية على المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، فقال المسؤول الكبير إنه لا يعتقد أن هناك أزمة إنسانية ومجاعة في غزة، خلافا للادعاءات الأميركية. نحن نحاول إدخال المساعدات الإنسانية، لكن حماس تسرق كل البضائع ولا تسمح لجهات أخرى بتوزيعها. لذلك، من وجهة نظر الإدارة في واشنطن، إسرائيل هي العنوان الأكثر ملاءمة. والمحاولة هي إظهار أن إسرائيل لا تسبب أزمة إنسانية في القطاع.

إضافة الى ذلك، مزيد من التفاصيل حول الاتفاق الذي يجري تشكيله مع لبنان، بحسب مصدر مطلع على التفاصيل: لقاء وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر في روسيا كان يتعلق بالمنصب الذي سيتولى فيه مسؤولية القوة الدولية في لبنان. هناك مسودة اتفاق ويتم بذل الجهود لتسريعها. ولهذا الغرض، ذهب ديرمر أيضًا في زيارة إلى الولايات المتحدة. وينصب التركيز الرئيسي على الضمانات الدولية التي تقدمها الولايات المتحدة وروسيا للتأكد من أن حزب الله غير قادر على إعادة تسليح نفسه. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يكون لزاماً على حزب الله أن يسحب قواته إلى ما وراء نهر الليطاني، وفقاً لاتفاقية 1701.