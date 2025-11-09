الرئيس الإسرائيلي يحذر : "العنف في المجتمع العربي يهدد إسرائيل بأكملها"

حذر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ، من تصاعد موجة العنف والجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل، واصفًا الوضع بأنه "حالة طوارئ وطنية" تتطلب تحركًا عاجلًا من جميع أجهزة الدولة.

وقال هيرتسوغ في بيان رسمي :"شهدنا نهاية أسبوع دامية في الشوارع، قُتل خلالها ستة مواطنين. وباء العنف والجريمة في المجتمع العربي – جرائم قتل وحشية وبربرية – يفرض ثمنًا مروعًا. هذه الأزمة ليست محصورة بالمجتمع العربي فقط، بل تهدد دولة إسرائيل بأكملها."

وأضاف الرئيس: "علينا أن نضع هذه القضية كأولوية قصوى، والعمل بسرعة وفعالية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح واستعادة الأمن والاستقرار في جميع المناطق."

ووفق المعطيات الرسمية، بلغ عدد القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام 226 شخصًا، بينهم ستة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

وشهدت مدينة تل ابيب ليلة أمس جريمتين في غضون ساعتين، حيث قتل أمير الوحواح (30 عامًا) من مدينة اللد إثر إطلاق نار في موقف سيارات بمنطقة جاني يهوشوع، يُعتقد أنه نتيجة نزاع عائلي، وبعدها شهدت مدينة يافا مقتل حسين سموني (32 عامًا) بعد إصابته برصاص قرب منزله، فيما فر السائق الذي نقله إلى المستشفى.

وقتل نهاية الأسبوع الأخير ستة أشخاص، واحد في تل أبيب، واثنان في الرملة، وواحد في حيفا، وواحد في اللد، وآخر في يافا. بالإضافة إلى هؤلاء الستة، أطلق جنود حرس الحدود النار على المشتبه به مهدي سلامة وقتل أثناء مطاردة في وادي عارة، في ظروف لا تزال قيد التحقيق.

وأشار خبراء إلى أن تصاعد العنف يعود إلى انتشار السلاح غير المرخّص، الصراعات العائلية، والتقصير بتنفيذ القانون، ما يجعل من هذه القضية أحد أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية في إسرائيل حاليًا.