تقرير أولي: سماع دوي انفجارين في حمص بسوريا

سمع دوي انفجارين بعد ظهر اليوم الإثنين في حمص بسوريا وأفادت وسائل إعلام عربية بأن طائرة بدون طيار قصفت شاحنة في حمص.

وأفادت إذاعة شام إف إم المقربة من الحكومة السورية اليوم (الاثنين) بسماع دوي انفجارين جنوب مدينة حمص (وسط سوريا)، ويجري التأكد من مصدرهما.

وفي وقت لاحق، أفادت تقارير سورية بمقتل شخص وخمسة جرحى في الهجوم الإسرائيلي على هدفين في منطقة حمص وسط البلاد الأول شاحنة والآخر موقع.

يتبع.....