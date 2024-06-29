السلطات الأردنية تعتقل أحد أخطر مهربي المخدرات بالأردن

نفذت قوة أمنية أردنية خاصة مداهمة أمنية لأحد أخطر تجّار ومهربي المخدرات والمتعاملين مع مهربين إقليميين، وذلك ضمن لواء الرويشد في مكان حدودي يتقاطع مع ثلاث دول عربية، وهي: السعودية والعراق وسوريا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، العقيد عامر السرطاوي، إنَّ قوّة أمنيّة خاصة مشتركة، قامت بجمع المعلومات وتحديد مكان وجود أحد أخطر تجّار ومهربي المخدرات والمتعاملين مع مهربين إقليميين في لواء الرويشد، وفق النشر في العربية.

ووفقا للمتحدث فقد طبقت القوة الأمنية قواعد الاشتباك على خلفية قيام المطلوب بإطلاق عيارات نارية من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة، مما أدّى إلى إصابته في القدم والسيطرة عليه، فيما أُلقي القبض على شخصين آخرين كانا برفقته، وبوشر التحقيق في القضية.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ضُبط بحوزته 125 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و53 ألف حبّة مخدرة وكمّية من مادة الكريستال المخدرة، و3 أسلحة نارية اثنان منها أوتوماتيكيّان.

في إطار مكافحته تهريب المخدرات، شن الأردن في كانون الأول/ديسمبر من العام المنصرم غارات جوية على تجار المخدرات المتسللين من سوريا. وهاجمت القوات الجوية الأردنية على نحو استثنائي أهدافاً عبر الحدود، وضربت مخابئ المهربين المدعومين من إيران، وفق تقارير أردنية.