أطلق سراحه في الصفقة وسيتسلم منصبا رفيعا: تعيين زكريا زبيدي المحتمل

يدرس الرئيس الفلسطيني محمود عباس – أبو مازن مسار "ترقية سريعة" لزكريا الزبيدي، من قادة "شهداء الأقصى"، وانضمامه الى اللجنة المركزية لفتح، المؤسسة العليا للحركة.

ويمكث الزبيدي في رام الله منذ الإفراج عنه، قبل عدة أيام ظهر في مؤتمر للمجلس الثوري، والذي تواجد فيه أبو مازن أيضا.

والهدف من هذه الخطوة: ضمان ولاء الفصائل المسلحة في منطقة جنين، وتثبيت نفوذ قيادة فتح.

‏ وتتطلب الخطوة إجراءً طويلاً، ويدرس أبو مازن تجاوزه والسماح بانتخاب الزبيدي من قبل أعضاء اللجنة المركزية التي يوجد فيها ثلاثة مقاعد شاغرة.