الجيش الأمريكي ينشط ضد خلايا داعش في سوريا

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (الاثنين) أنه في سوريا، يتم تجنيد القوات في البادية السورية، حيث يجنيد شبان للانخراط في داعش ويتحولوا الى انتحاريين في التنظيم المتطرف . وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم ينفذون هجمات ضد قوات التحالف ويستعدون "لتحقيق رؤيتهم".

ومن أجل مكافحة الظاهرة المتجددة، تنفذ الطائرات الأمريكية غارات جوية، وتوفر مراقبة جوية حية للقوات البرية التي تنفذ غارات وهجمات على خلايا يشتبه في أنها تابعة لداعش.

وأفادت قوات الأمن التي تتعاون مع الولايات المتحدة أنها ألقت القبض على 233 من عناصر داعش في 28 عملية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام. وحتى الآن، منذ بداية العام، نفذت الطائرات الأمريكية ثلاث ضربات على أهداف لداعش في سوريا، وضربة واحدة في العراق.

ونفذت الولايات المتحدة، التي لديها 900 مقاتل عسكري ومدني في سوريا و2500 في العراق، أربع هجمات ضد داعش طوال العام الماضي، وساعدت القوات الأمريكية في ما يقرب من 50 غارة جوية إضافية نفذتها القوات الجوية العراقية منذ بداية العام الماضي، وذلك وفقا لبيانات البنتاغون.