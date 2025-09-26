تحذير فلسطيني من تداعيات استمرار إغلاق إسرائيل "معبر الكرامة"

باب الكرامة يُغلق ويُحاصر الفلسطينيين من آخر المنافذ، فبعد اعتراف دول عديدة بفلسطين، جاء الرد الإسرائيلي مدوّيًا، أُغلق معبر الكرامة اللنبي بشكل فوري كخطوة أولى ردًّا على الاعترافات الدولية، خطوةٌ تأتي قبل زيارة بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض بساعات قليلة.

القرار اتُّخذ وسط استنفار أمني وتحرك سريع داخل الأجهزة الإسرائيلية، التي رأَت في هذا الإغلاق رسالة صاعقة تُظهِر أن الاعتراف لا يمرّ دون ثمن.

في إسرائيل، المصادر الأمنية تحدثت بلغة لا تُركن إلى المجاملات، هذا الإغلاق ليس قرارًا عابرًا، بل أولى الخطوات في سلسلة من الإجراءات القاسية التي تعدّ لها القيادة، بغية استعادة الردع وفرض هيبة الدولة، مع إصرار على أن كل من يرفع راية الاعتراف بفلسطين سيتلقى ردًا مضاعفًا.

من الجانب الفلسطيني والعربي، انتُهك المعبر كرمز للتواصل والحياة، إغلاقه يعني قطع سبل الحركة وتجميد التجارة والإنسانية، وإشعار أن الاعتراف صار هدفًا للعقاب، لا للسلام.

الكرامة أُسدلت عليه ستار الانتقام، والاعتراف الدولي أصبح ورقة حرق للمعابر. من يظن أن بإمكانه أن يعترف بلا ضريبة، عليه أن يتوقع أن الرد لن يكون مجرد إغلاق، بل نار تعبر الحدود وتحمّل الجميع ثمنًا كما تُفيد المصادر الأمنية الإسرائيلية.