بعد تبادل تركيا وايران استدعاء السفراء والتي جاءت بعد تحذير وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ايران من زعزعة استقرار سوريا، صرح المحلل التركي مهند حافظ اوغلو خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن "سوريا أمام مرحلة خطيرة ، قد نشهد فيها محاولة إيرانية لاغتيال أحمد الشرع".

وصرح اوغلو :"نحن أمام مرحلة خطيرة، قد تكون فيها سوريا ساحة لتصفية حسابات ما بين ايران وتركيا ، نحن أمام معضلة حقيقية في المنطقة تسمى ايران في المنطقة، أظن أننا قد نشهد تطورات خطيرة بسبب تهديدات سابقة لمسؤولين إيرانيين وصل الأمر يكون توترا ديبلوماسيا، أظن لربما أنه قد نشهد محاولة لاغتيال أحمد الشرع الرئيس السوري المؤقت"

وتابع :"خروج ايران من سوريا بالطريقة التي خرجت بها كان مؤلما جدا لها ..شهدنا ذلك من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين، جميعها تفيد بأن ايران لن تسكت على ما عليه الوضع في سوريا، لذلك لا أستبعد أن يكون استهداف للرئيس أحمد الشرع أو لتحريك جماعات موجودة ، لذا أظن أننا سندخل مرحلة صعبة وحساسة".