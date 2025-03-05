"سوريا أمام مرحلة خطيرة..قد نشهد فيها محاولة إيرانية لاغتيال أحمد الشرع"

جاء هذا التصريح على ضوء الأزمة الديبلوماسية بين تركيا وايران، والتي شهدت استدعاء سفراء متبادل

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع (المعروف أيضًا باسم أبو محمد الجولاني) يصل لاجتماع مع القادة الدروز الزائرين من الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني في دمشق في 22 ديسمبر 2024.
زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع (المعروف أيضًا باسم أبو محمد الجولاني) يصل لاجتماع مع القادة الدروز الزائرين من الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني في دمشق في 22 ديسمبر 2024.AFP

بعد تبادل تركيا وايران استدعاء السفراء والتي جاءت بعد تحذير وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ايران من زعزعة استقرار سوريا، صرح المحلل التركي مهند حافظ اوغلو خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن "سوريا أمام مرحلة خطيرة ، قد نشهد فيها محاولة إيرانية لاغتيال أحمد الشرع".

Video poster
قد نشهد تطورات خطيرة في المنطقة بسبب تهديدات مسؤولين إيرانيين وقد نرى محاولة إغتيال الشرع "

وصرح اوغلو :"نحن أمام مرحلة خطيرة، قد تكون فيها سوريا ساحة لتصفية حسابات ما بين ايران وتركيا ، نحن أمام معضلة حقيقية في المنطقة تسمى ايران في المنطقة، أظن أننا قد نشهد تطورات خطيرة بسبب تهديدات سابقة لمسؤولين إيرانيين وصل الأمر يكون توترا ديبلوماسيا، أظن لربما أنه قد نشهد محاولة لاغتيال أحمد الشرع الرئيس السوري المؤقت" 

وتابع :"خروج ايران من سوريا بالطريقة التي خرجت بها كان مؤلما جدا لها ..شهدنا ذلك من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين، جميعها تفيد بأن ايران لن تسكت على ما عليه الوضع في سوريا، لذلك لا أستبعد أن يكون استهداف للرئيس أحمد الشرع أو لتحريك جماعات موجودة ، لذا أظن أننا سندخل مرحلة صعبة وحساسة".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات