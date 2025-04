الحوثيون في حالة هلع: هل ستُكشف أسرارهم؟

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم، أن قيادات جماعة الحوثي تخشى من تسريب معلومات عن أماكن اختبائها شمال اليمن.

وذكر التقرير أن "الحوثيين أخرجوا عدداً من القيادات السياسية التي تعاونت معهم من اجتماع عقده مؤخراً "مجلس الدفاع" الحوثي". وتناول اللقاء التطورات الأخيرة في الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع عسكرية ومراكز قيادة وسيطرة وأماكن اجتماعات سرية.

وبحسب مصادر سياسية يمنية، فإن قيادات الحوثيين حاولت منع شركائها من المشاركة في اللقاء، وحتى في عدة لقاءات سابقة، بسبب عدم الثقة بهم. وأضافت أنهم "يخشون تسريب أماكن اختبائهم أو تقديم معلومات من شأنها تسهيل مهمة الوصول إلى أهداف الهجوم".

https://x.com/i/web/status/1914007910381691194