الحوثيون في حالة هلع: هل ستُكشف أسرارهم؟

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم، أن قيادات جماعة الحوثي تخشى من تسريب معلومات عن أماكن اختبائها شمال اليمن.

وذكر التقرير أن "الحوثيين أخرجوا عدداً من القيادات السياسية التي تعاونت معهم من اجتماع عقده مؤخراً "مجلس الدفاع" الحوثي". وتناول اللقاء التطورات الأخيرة في الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع عسكرية ومراكز قيادة وسيطرة وأماكن اجتماعات سرية.

وبحسب مصادر سياسية يمنية، فإن قيادات الحوثيين حاولت منع شركائها من المشاركة في اللقاء، وحتى في عدة لقاءات سابقة، بسبب عدم الثقة بهم. وأضافت أنهم "يخشون تسريب أماكن اختبائهم أو تقديم معلومات من شأنها تسهيل مهمة الوصول إلى أهداف الهجوم".

https://x.com/i/web/status/1914007910381691194 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وذكر التقرير أن "مجلس الدفاع الحوثي عقد اجتماعًا يوم الأحد في مكان سري، في محاولة لرفع معنويات الحوثيين وتأكيد صمودهم في وجه الهجمات الأمريكية. وبعد أن استهدفت الهجمات الأمريكية مواقع سرية للقيادة، وفقًا للمصادر، تم اختيار مكان سري لعقد الاجتماع".

وذكرت صحيفة المشهد اليمنية اليوم أن جماعة الحوثي تعرب عن قلقها من "عملية برية" بدعم أمريكي، وترسل نداء عاجلا للأمم المتحدة. "جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية الحوثيين بالقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة". وقال التقرير "في الاجتماع كشف أن الضربات الجوية الأميركية، خاصة في المناطق الساحلية، كانت تهدف إلى التحضير لعملية عسكرية برية تهدد بزعزعة استقرار الوضع بشكل كامل".