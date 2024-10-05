جنوب افريقيا: مسيرة مؤيدة لغزة "كلنا حماس" تشعل كيب تاون في ذكرى 7 أكتوبر

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس على إسرائيل (7 أكتوب/تشرين الأول) شارك عدة مئات من الأشخاص في مظاهرة مؤيدة لقطاع غزة في شوارع كيب تاون، اليوم السبت، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويرددون شعارات مناهضة لإسرائيل

وشهد المظاهرة، التي نظمتها حملة التضامن مع فلسطين، قيام المشاركين بعرض لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب "الإبادة الجماعية" و"العنصرية". وارتدى بعض المتظاهرين الكوفية، رمز النضال الفلسطيني، بينما رفع آخرون شعارات مثل "كلنا حماس" أو "الصهيونية عنصرية".

وأعرب العديد من المتظاهرين عن دعمهم للشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وفي السياق قالت إحدى المشاركات لينيل أرندسي لـ i24NEWS: "أشعر بالفزع من تصرفات إسرائيل والإبادة الجماعية والهجوم على الأبرياء والأطفال... والآن امتدادها إلى لبنان".

وسلط الاحتجاج الضوء أيضًا على التشابه الذي يرسمه العديد من مواطني جنوب إفريقيا بين الوضع الفلسطيني والفصل العنصري السابق في بلادهم، وهي مقارنة رفضتها إسرائيل وبعض خبراء القانون الدوليين.

فيما سلم المنظمون مذكرة إلى البرلمان يطالبون فيها الحكومة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للفصل العنصري لعام 1973، والتي من شأنها أن تسمح بإجراءات مثل المقاطعة ضد إسرائيل.