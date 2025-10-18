تأجيل مهرجان مالمو للأفلام اليهودية بعد رفض دور السينما استضافة العروض

أعلن مهرجان مالمو الدولي للأفلام اليهودية تأجيل دورته لعام 2025 بعد أن رفضت جميع دور السينما في المدينة عرض أفلامه، مُتعللة بأسباب أمنية، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. وكان من المقرر أن يُقام الحدث من 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/كانون الأول، للاحتفال بمرور 250 عامًا على الوجود اليهودي في السويد.

وأعلن المنظمون في بيان، الخميس المنصرم، أنهم "أُغلقوا من قِبل جميع دور السينما التجارية والمستقلة في المدينة. ويريدون الآن أخذ استراحة لاستعادة نشاطهم قبل استئناف البحث عن مكان جديد"، مؤكدين أنهم تلقوا دعمًا قويًا في الأيام الأخيرة".

وصرح أحد مؤسسي المهرجان، أولّا تيدين، لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية (SVT) أن "بعض العارضين برروا رفضهم بالخوف من وقوع حوادث قد تُهدد سلامة الموظفين والجمهور". وأكدت سلسلة دور السينما "فيلمستادن" قرارها، الذي اتُخذ في الربيع الماضي: "بعد تقييم شامل، خلصنا إلى أنه لا يُمكننا استضافة المهرجان لأسباب أمنية". لم تُعلّق وزارة الثقافة السويدية بعد على الجدل الدائر، الذي أثار انتقادات لاذعة في البلاد، حيث تُدين الجالية اليهودية تنامي مناخ العداء. أُطلق المهرجان العام الماضي، وكان من المقرر أن يُقدّم مجموعة مختارة من الأفلام الإسرائيلية والدولية التي تُركّز على الثقافة اليهودية والذاكرة والحوار بين الأديان.