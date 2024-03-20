الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قاتل المستوطن مئير تماري في غارة بجنين

قتل في الهجوم أحمد بركات منفذ عملية إطلاق النار في حرميش في أيار/ مايو 2023، والتي قُتل فيها المواطن الإسرائيلي مئير تمري، كما استهدفت الغارة محمد حواشين قائد البنية التحتية للجهاد الإسلامي في جنين

i24NEWS
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فلسطينيون ينظرون إلى سيارة تعرضت لقصف جوي إسرائيلي
فلسطينيون ينظرون إلى سيارة تعرضت لقصف جوي إسرائيليNasser Ishtayeh/Flash90

قامت طائرة تابعة لسلاح الجو بمهاجمة سيارة تقل اثنين من كبار الناشطين في حركة الجهاد الإسلامي في منطقة جنين، وذلك في إطار عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك.

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وقُتل في الهجوم أحمد بركات المكنى "أبو هاني" منفذ عملية إطلاق النار في حرمش في أيار/ مايو 2023، والتي قُتل فيها المواطن الإسرائيلي مئير تماري، كما استهدفت الغارة محمد حوشين قائد البنية التنظيمية للجهاد الإسلامي في جنين، إضافة إلى اثنين آخرين.

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ويشير بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن المستهدفين عملا على الترويج لهجمات كبيرة ضد مواطني إسرائيل في هذه الأيام.

كما يقف الاثنان وراء محاولة إدخال تم إدخال ناشط لتنفيذ هجوم داخل إسرائيل، وتم إحباط هذه العملية في 3 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وقاما بتوجيه هجوم بالقنابل تم تنفيذه ضد قوات الجيش الإسرائيلي في 3 آب/أغسطس والذي أصيب خلاله سبعة جنود في تقاطع حومش بالضفة الغربية. 

واختتم البيان بالتأكيد على أن الجيش الإسرائيلي والشاباك سيواصلان العمل على إزالة أي تهديد وإحباط البنى التحتية الإرهابية التي تعمل على تنفيذ هجمات قاتلة، وسيأخذان في الاعتبار أيضًا تلك التي من شأنها أن تلحق الضرر بمواطني إسرائيل.

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