تقرير: مقتل زينب نصر الله، ابنة الأمين العام لحزب الله، في غارة جوية في بيروت

أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" مقتل زينب نصر الله، ابنة الأمين العام لحزب الله، في غارة جوية في بيروت، مساء اليوم الجمعة، وإذا تم تأكيد وفاة زينب، فقد تكون لها آثار رمزية كبيرة على حزب الله، ومن المحتمل أن تؤثر على رد فعل الحزب على الصراع المتصاعد مع إسرائيل.

ومن جهتها ذكرت القناة الإسرائيلية(13)، مساء اليوم الجمعة، أن زينب نصر الله، ابنة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد قُتلت في غارة جوية إسرائيلية استهدفت معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء يوم الجمعة. رغم عدم وجود تأكيد رسمي من حزب الله أو السلطات اللبنانية.

من ناحيتها أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" مقتل زينب نصر الله، ابنة زعيم حزب الله، في غارة جوية في بيروت، وإذا تم تأكيد وفاة زينب، فقد تكون لها آثار رمزية كبيرة على حزب الله، ومن المحتمل أن تؤثر على رد فعل الجماعة على الصراع المتصاعد مع إسرائيل.

وتعتبرزينب، المعروفة بولائها الواضح لحزب الله وتضحيات عائلتها، سبق أن تحدثت علناً عن وفاة شقيقها هادي، الذي قتلته القوات الإسرائيلية في عام 1997.

وفي مقابلة على قناة "المنار" عام 2022، وصفت رد فعل عائلتها: "عندما استشهد أخي هادي، لم يذرف والداي دمعة واحدة"، مما يعكس فخر العائلة بطريقتهم. وأشارت إلى أن والدتها "نظرت إلى وفاة هادي على أنها طريق مختصر إلى الحياة الآخرة، وأن الأسرة اختارت تكريم تضحيته بدلاً من الحداد عليه تقليدياً" وقالت: "نشعر بالحرج لأننا قدمنا ​​مثل هذه التضحية الصغيرة مقارنة بعائلات الشهداء الآخرين"، مؤكدة على "إيمان العائلة والتزامها بفكر حزب الله"