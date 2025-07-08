كواليس الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران: التخطيط والتنفيذ

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تخوض إسرائيل وإيران منذ سنوات مواجهة غير معلنة، اتخذت شكل حرب استخباراتية وسيبرانية وهجمات دقيقة، دون الانجرار إلى صراع شامل.

إسرائيل التي اعتمدت استراتيجية "المعركة بين الحروب"، عبر استهداف مواقع إيرانية في سوريا واغتيال شخصيات نووية، إضافة لهجمات داخل العمق الإيراني.

كشفت وزارة الأمن عن تفاصيل التحضير للحرب الأخيرة على إيران، وفقًا لوزير الأمن يسرائيل كاتس، بدأ التخطيط بعد فوز دونالد ترامب، حين قُدّمت "خطة تورنادو" لاستهداف مواقع حساسة في طهران، و"عملية الزفاف الأحمر" لاغتيال قادة الصف الأول في الحرس الثوري...........

ركزت الضربة على تعطيل المنشآت النووية في فوردو ونطنز، وتصفية القيادة العسكرية في توقيت متزامن...........

إسرائيل حدّدت الجنرال أمير علي حاجي زاده كهدف أول، وتم اغتياله في مقر سري بطهران أثناء اجتماع لقيادة القوة الجوفضائية.

واستمرت الاجتماعات حتى اللحظة الأخيرة، وسط تنسيق استخباراتي مع واشنطن، التي دعمت العمليات .

العملية هدفت إلى ردع إيران عبر ضربة مركبة تحدث خللًا في قدرتها على الرد، وتفرض شروط إنهاء الصراع سياسيًا، لا ميدانيًا.