الأمم المتحدة: "إضافة 68 شركة جديدة إلى القائمة السوداء لارتباطها بمواقع إسرائيلية في الضفة الغربية"

أضافت الأمم المتحدة 68 شركة إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالشركات العاملة في المواقع الإسرائيلية في الضفة الغربية، ليصل إجمالي عددها إلى 158 شركة. تستهدف هذه القائمة شركاتٍ متهمة بالمساهمة في "انتهاك الحقوق الفلسطينية" من خلال أنشطتها في أراضٍ تُعتبر "غير قانونية بموجب القانون الدولي".

تشمل الشركات الجديدة مجموعة هايدلبرغ للمواد الألمانية (مواد البناء)، وشركة ستيكونفر البرتغالية (أنظمة السكك الحديدية)، وشركة إينيكو الإسبانية (هندسة النقل). ولا تزال شركات السياحة مثل إكسبيديا وبوكينج.كوم وإير بي إن بي مدرجة في القائمة. في المقابل، حُذفت سبع شركات، منها ألستوم (فرنسا)، وخدمات السفر إي دريمز (إسبانيا) وأوبودو (المملكة المتحدة).

وأكدت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن الشركات العاملة في مناطق النزاع تتحمل "مسؤولية ضمان عدم مساهمة أنشطتها في الانتهاكات". كما دعت الدول إلى ضمان احترام شركاتها لحقوق الإنسان. هذا هو أول تحديث لهذه القائمة منذ عام 2023، والتي كانت تضم آنذاك 97 شركة، مقارنةً بـ 112 شركة عند نشرها لأول مرة عام 2020

تأتي الشركات المعنية من 11 دولة، منها إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وإسبانيا والبرتغال. تعمل هذه الشركات في قطاعات متنوعة، مثل البناء والعقارات والتعدين والأمن والسفر والخدمات المالية.