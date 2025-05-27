مسؤول إسرائيلي أمني كبير: "قد نفقد حرية العمل في سوريا" | كشف i24NEWS

أفاد المراسل العسكري في القناة العبرية ينون شالوم يتاح لأول مرة هذا المساء (الثلاثاء) أن مسؤولاً إسرائيليا أمنيا كبيرا يحذر: "إسرائيل قد تفقد حريتها في العمل في سوريا". وأضاف المسؤول الكبير: "إسرائيل تقف عند مفترق طرق استراتيجي في سوريا. الإجراءات التي قمنا بها قبل أقل من ثلاثة أسابيع في سوريا - قد لا نتمكن من تكرارها"

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة رويترز أن سوريا وإسرائيل كانتا على اتصال مباشر في الأسابيع الأخيرة لمناقشة التوترات الحدودية. وذكر التقرير أن لقاءات عقدت بين مسؤولين من البلدين، ترأس الجانب السوري محافظ القنيطرة السابق أحمد الدالاتي. وأجرى المحادثات نيابة عن إسرائيل مسؤولون أمنيون رسميون لم يتم الكشف عن هوياتهم.