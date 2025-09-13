"غموض يكتنف مصير قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة": ما الذي جرى معهم؟

قد يعجبك أيضًا -

على ضوء الغموض الذي يكتنف مصير قادة حماس بعد محاولة اغتيالهم في قطر وعدم ظهورهم إعلاميا وعدم مشاركتهم في جنازة نجل الحية والمرافقين، أكد الصحافي من غزة ضياء حسن أن "قيادة حماس بخير ويتواجدون في مكان آمن تحت حراسة مشددة " وقال إنهم "أصيبوا بصورة متفاوته أحدهم فقط حالته خطيرة والباقي طفيفة". لمتابعة مداخلته كاملة

وقال حسن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله وقال إن حركة حماس عندما يقتل أحد من قياداتها في غزة تخفي الأمر لبعض من الوقت:"لكن حصل هذا داخل غزة، أما خارج غزة اعتادت الإعلان مباشرة، ووفقا لمصادرنا الموثوقة جدا، أصيب قادة حماس بجروح متفاوته، لربما توجد حالة واحدة خطيرة أو ما بين المتوسط والخطيرة، الباقي اصابتهم طفيفة، والبعض بخير دون إصابات، هذه معلومات دقيقة جدا، ولا توجد لدى حماس مشكلة بالإعلان عن وفاتهم"

وتابع :"اختفاء القيادات وعدم ظهورهم في الجنازة في الدوحة أمر طبيعي جدا، الحديث يدور عن قيادة مستهدفة من الصف الأول ، تقوم إسرائيل بمتابعتها لمعرفة مكان تواجدها لملاحقتها، لذلك اختفائهم أمر طبيعي ، ظهر في الجنازة حسام بدران وأسامة حمدان وغزت الرشق في جنازة المرافقين ونجل الحية.. نقلت القيادة الى أماكن تحت حراسة مشددة من قبل الأمن القطري".

