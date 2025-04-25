محلل تركي : "تركيا ستسمح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي لضرب إيران ان تم حل الخلافات بيننا"

في ضوء زيارة مرتقبة لزيارة مرتقبة لرئيس الحكومة لاسرائيلية بنيامين نتنياهو الى اذربيجان ، سيناقش خلالها عدد من القضايا الهامة بينها الاتفاق المحتمل بين اسرائيل وتركيا في سوريا، قال المحلل التركي مهند حافظ اوغلو ان " تركيا يمكن ان تسمح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي لضرب ايران، في حال تم حل الخلافات بينهما" . لمشاهدة المداخلة كاملة في الفيديو.

وأوضح اوغلو خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي يقدمه ادهم حبيب الله ان "نتنياهو من خلال هذه الزيارة يحاول ان يحقق عدة اهداف ، الاول، الحصول على موافقة تركية بعد ضغوط اذرية او تنسيقات فيما بينهما لفسح المجال الجوي بشكل اساسي في حال قررت اسرائيل والولايات المتحدة توجيه ضربة الى ايران، والملف الثاني، هو وضع ارضية مناسبة بخصوص الاتفاق حول سوريا، حيث لم يؤدي الاجتماع السابق بين الطرفين الى نتائج مرضية" وقال اوغلو ان " تركيا يمكن ان تسمح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي لضرب ايران في حال حلوا الخلافات بينهما، وواصلت ايران تعنتها وتشكيلها خطر على امن المنطقة وكان هناك اضطرار حقيقي لتنفيذ الضربة العسكرية".

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