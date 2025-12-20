سوريا : اتهامات مالية ضد حازم الشرع وحملة "حلب فخر الجميع" تثير جدلًا واسعًا

تواجه حملة "حلب فخر الجميع"، التي تُدار من قبل حازم الشرع، المسيطر على محفظة الاستثمارات السورية دون أي منصب رسمي، اتهامات جسيمة بفرض دفعات مالية على تجار وصناعيين ومالكي مستشفيات خاصة في مدينة حلب، وفق مصادر محلية نقلت معلوماتها إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضحت المصادر أن عائدات الحملة تجاوزت 270 مليون دولار بنهاية اليوم الثاني، وسط جدل واسع حول آليات جمع الأموال وطبيعة الحملات. وأكدت المصادر أن التحصيل لم يقتصر على تبرعات طوعية، بل ترافق أحيانًا مع ضغوط مباشرة وغير مباشرة على بعض الفاعلين الاقتصاديين، ما أثار استياءً شعبيًا وتساؤلات عن الشفافية والجهات المشرفة وآليات الصرف، في ظل غياب أي توضيح رسمي من السلطات السورية.

وتزايدت الدعوات المحلية والدولية لمراقبة هذه الحملات، وتوضيح مصادر الأموال وكيفية إدارتها، وضمان ألا تتحوّل مبادرات تحمل شعارات خدمية إلى أدوات ابتزاز مالي أو نفوذ اقتصادي خارج الأطر القانونية.

وشدد المرصد السوري لحقوق الإنسان على أن أي إعادة إعمار لا تبدأ باستعادة كرامة الإنسان وإقامة العدالة للجميع دون تمييز ستظل مجرد محاولة لبناء مبانٍ فاخرة على أرض هشّة غير قادرة على الصمود، مؤكّدًا أن المليارات التي تُجمع تفقد معناها إذا استمر الانقسام الأخلاقي الناتج عن سنوات الحرب، وفوضى السلاح، وتجاهل حياة الإنسان على حساب سيادة القانون.