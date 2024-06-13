نتنياهو لقوات "اليمام":"لقد أظهرتم أننا مستعدون لفعل كل شيء لإنقاذ الرهائن"

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قاعدة "اليمام"، اليوم الخميس، برفقة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في أعقاب الإنقاذ الناجح لأربعة رهائن من أسر حماس في النصيرات بغزة، السبت المنصرم، وخلال الزيارة، أجرى نتنياهو وبن غفير مناقشة مع القادة الذين قادوا قوات "اليمام" وجهاز الأمن العام الإسرائيلي خلال العملية الجريئة". وأعرب رئيس الوزراء عن إعجابه بشجاعة الجنود وتفانيهم.

وقال نتنياهو: "أنا هنا في قاعدة اليمام. التقيت للتو بمحاربينا الرائعين الذين أنقذوا الرهائن من بين فكي العدو". واعترف بتضحية بطل العملية الذي سقط، القائد أرنون زامورا، والذي سميت المهمة باسمه’عملية أرنون’".

وأعرب نتنياهو عن احترامه لعزيمة الجنود، قائلا: "رأيت الجنود، رأيت في أعينهم الإصرار والشجاعة والتفاني في المهمة. نفس الشجاعة، نفس التصميم، نفس التفاني في المهمة". سيسمح لنا بالتغلب على عدونا في الجنوب والشمال على السواء، وإعادة السكان سالمين إلى منازلهم". وفي معرض حديثه مباشرة عن جنود اليمام، أشاد نتنياهو بتأثيرهم على معنويات الأمة والنظرة العالمية.

وقال"لقد رفعت مكانة أمة بأكملها، وأظهرت أننا مستعدون لفعل أي شيء لإنقاذ رهائننا. عندما يتم التوصل إلى قرار بشأن هذه المسألة، وعندما تنتقل من الأسفل إلى الأعلى، وأخيراً يتم اتخاذ قراري، أنا فكر في السلسلة بأكملها، ولكن في النهاية، أتيت إليك وأنظر إليك (قائد الجيش الإسرائيلي) وأرى ما إذا كنت مستعدًا أم غير مستعد ولو كان هناك تلميح بالتردد، لم تكن هذه العملية لتنفذ". واختتم نتنياهو زيارته بالإعراب عن امتنانه نيابة عن الأمة وحلفاء إسرائيل.

"ذكر نتنياهو أنه "أتيت إلى هنا لأقول باسم أمة بأكملها وباسم جميع أصدقاء إسرائيل في العالم، أتيت لأقول لك أحسنت. أحسنت لشجاعتك، وأحسنت على ما فعلته"وتابع"أتيت إلى هنا لأقول باسم أمة بأكملها وباسم جميع أصدقاء إسرائيل في العالم، أتيت لأقول لك أحسنت. أحسنت لشجاعتك، وأحسنت على ما فعلته".