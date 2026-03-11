بعد الضربات الأخيرة.. تقارير تشير إلى إصابة مجتبى خامنئي واختفائه

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز صباح اليوم (الأربعاء) أن مجتبى خامنئي، الذي خلف والده في منصب المرشد الأعلى لإيران، أصيب في هجوم إسرائيلي في اليوم الأول من الحرب في ايران وتجنب الظهور العلني خوفاً من الكشف عن مكانه.

قال ثلاثة مصادر إيرانية في حديث مع الصحيفة إن مسؤولين كبار في الحكومة أبلغوهم أن خامنئي الابن أُصيب، من بين أمور أخرى، في ساقيه، لكنه في وعيه ويختبئ في مكان آمن مع تواصل محدود. وأكد مصدران عسكريان إسرائيليان للصحيفة أن معلومات تم جمعها قادت أيضًا جهاز الأمن لتقدير أنه أُصيب في ساقيه في 28 فبراير.

خامنئي، البالغ من العمر 56 عامًا، تم اختياره للمنصب رسميًا يوم الأحد الماضي. كان من المفترض أن يُنشر القرار بهذا الشأن بالفعل في الأسبوع الماضي، لكنه تأجل على ما يبدو خشية أن يتم اغتياله. الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار اختياره هي مجلس الخبراء، الذي حاولت إسرائيل مهاجمته الأسبوع الماضي - 88 رجل دين يمتلكون صلاحية تحديد هوية القائد القادم.

وُلد مجتبى عام 1969 في مدينة مشهد، مدينة مولد والده. شارك في حرب إيران-العراق، حيث كوّن العديد من العلاقات مع من أصبحوا لاحقاً من كبار قادة الحرس الثوري في أيامنا. درس في قم مع كبار الشيعة في إيران، وحصل على تأهيل رجل دين. يُعتبر محافظاً جداً، وأكثر تطرفاً من والده.

في إيران، يدّعون في الأسابيع الأخيرة أن لمجتبى دورًا مهمًا في قمع الاحتجاجات في شهر يناير، حيث كان ينسق مع الحرس الثوري الخطوات المتبعة. إذا بقي النظام في هيكليته الحالية، من المتوقع أن يحوّل الدولة إلى أكثر محافظة، ومن المرجح أيضًا أن يدفع لاختيار محافظين مقربين للمناصب الهامة في البلاد، كما دعم سابقًا وصول الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد إلى المنصب.