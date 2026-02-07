لمناقشة المفاوضات مع إيران: نتنياهو يلتقي الأربعاء الوشيك مع ترامب في واشنطن

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن"نتنياهو سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، الأربعاء الوشيك، لمناقشة المفاوضات مع إيران"وأضاف "أي مفاوضات ينبغي أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران".

يأتي ذلك في وقت تصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، في ظل تحذيرات متكررة من الرئيس ترمب من احتمال توجيه ضربة عسكرية.

وانعقدت جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان، الجمعة، وهي الأولى من نوعها منذ الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في يونيو/حزيسران المنصرم .وتريد واشنطن من طهران وقف تخصيب اليورانيوم، وكبح برنامجها الصاروخي الباليستي، وإنهاء دعمها للوكلاء الإقليميين، وقالت إيران إنها مستعدة لمناقشة عملها النووي فقط، بحسب "وول ستريت جورنال".