تقديرات أمنية: هل ستستهدف إيران السفارات الإسرائيلية حول العالم؟

ليس فقط عن طريق الصواريخ: في إسرائيل يقدّرون أن إيران ستحاول استهداف إسرائيليين حول العالم، هكذا أفاد المراسل السياسي في القناة العبرية ناداف اليملخ.

أجهزة الأمن تستعد لاحتمال استهداف سفارات وممثليات إسرائيلية حول العالم من قبل خلايا إيرانية في دول مختلفة.

كجزء من الاستعداد لسيناريو كهذا، تقوم منظومة الأمن بإجراء تعديلات في الحماية وفي تأمين الإسرائيليين الموجودين في البعثات حول العالم. هذه التعديلات تأتي في أعقاب تقدير بأن إيران تسعى لتحقيق صورة من النجاح - إذا لم يكن عن طريق إطلاق صواريخ تصيب الجبهة الداخلية، فإذن عبر تلك الخلايا المنتشرة والمدعومة في دول العالم.

وفي هذا السياق، أصدر مساء اليوم مجلس الأمن القومي تحذير سفر إلى الإمارات العربية المتحدة، الأردن والبحرين، بسبب مؤشرات عالية لوقوع هجمات في هذه الدول التي تعرضت بالفعل لإطلاق صواريخ على أراضيها من قبل إيران. كما يؤكد مجلس الأمن القومي أنه يجب الامتناع عن رحلات الترانزيت عبر دول الخليج الفارسي.