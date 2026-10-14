رفع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" السابق رونين بار دعوى تشهير ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية، متهمًا إياه بنشر ما وصفه بـ"افتراء دموي" يزعم أن بار علم مسبقًا بهجوم السابع من أكتوبر، لكنه امتنع عن إبلاغ نتنياهو وحجب المعلومات عنه.

ورد نتنياهو على الدعوى باتهام بار بعدم الاتصال به ليلة الهجوم، قائلًا: "كم حياة كان يمكن إنقاذها لو اتصلت في الوقت المناسب؟".

وقال مكتب بار إن لائحة الدعوى تفنّد، بحسب وصفه، ادعاءات نتنياهو، وتكشف سلسلة من التحذيرات والتوصيات والخطط التي عرضها رئيس الشاباك السابق خلال الأشهر التي سبقت الهجوم، لكنه اتهم رئيس الحكومة بتجاهلها أو عدم الاستجابة لها بالشكل المطلوب.

وأضاف بار أن نتنياهو يتحمل مسؤولية السياسات التي اتبعتها حكومته تجاه قطاع غزة، بما في ذلك سياسة الاحتواء والسعي إلى الهدوء والسماح لحركة حماس بتعزيز قدراتها.

نتنياهو: كان بإمكانك الاتصال بي

وفي رده، قال نتنياهو إن بار رأى مؤشرات التحذير ليلة السابع من أكتوبر، لكنه لم يتصل به، مضيفًا أن رئيس الشاباك السابق كان يملك رقم هاتفه المباشر، وكان بإمكانه الوصول إليه عبر حراس الأمن التابعين للشاباك والمرافقين له على مدار الساعة.

وقال نتنياهو إن رؤساء الأجهزة الأمنية يستطيعون التواصل معه في غضون دقائق، معتبرًا أن إبلاغه في الوقت المناسب كان من الممكن أن يسهم في إنقاذ أرواح.

من جهته، أقر بار بمسؤوليته عن إخفاق الشاباك في توفير المعلومات الاستخباراتية المطلوبة بشأن الهجوم وتوقيته، مشيرًا إلى أنه استقال من منصبه على خلفية الإخفاقات، احترامًا للعائلات الثكلى.

لكنه أكد أنه انتظر طويلًا تشكيل لجنة تحقيق رسمية لكشف الحقائق، قبل أن يقرر اللجوء إلى القضاء في مواجهة ما وصفه بحملة تشويه شخصية تستهدفه وتضر بالجهاز وعناصره وذكرى قتلاه.

بار يتهم نتنياهو بتضليل الجمهور

واتهم رئيس الشاباك السابق نتنياهو بالكذب المتعمد، قائلًا إن رئيس الحكومة يعرف حدود صلاحيات الجهاز، الذي لا يتولى إدارة القوات العسكرية ميدانيًا أو الإشراف على فرق التأهب المدنية. واعتبر أن تكرار تحميله المسؤولية يهدف إلى إخفاء الحقيقة عن الجمهور.

كما أعلن بار عزمه المطالبة بالكشف عن وثائق قال إنها تثبت ادعاءاته، مؤكدًا أن الحقائق ستُعرض أمام المحكمة في ظل عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وكان بار قد أعلن في نهاية الشهر الماضي نيته مقاضاة نتنياهو بتهمة التشهير. وجاء ذلك بعد أن نفى نتنياهو تقريرًا نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد بأن رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل اتصل به في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتحذيره من هجوم وشيك من قطاع غزة. وأعلن نتنياهو حينها عزمه مقاضاة الصحيفة أيضًا.