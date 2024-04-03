حسابات فلكية .. تعرف على موعد عيد الفطر في 11 دولة عربية

أشارت حسابات فلكية إلى أن موعد عيد الفطر 2024 سيصادف يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل/نيسان المقبل، وهو أول أيام الإجازة في مصر ومعظم الدول العربية، لكن معظم الدول العربية والإسلامية تعتمد في الإعلان عن عيد الفطر على ثبوت الرؤية من خلال المراصد الفلكية.

بالمقابل فإن هناك عددا من الدول العربية والإسلامية تعتمد على الحسابات الفلكية في تحديد موعد عيد الفطر وبداية شوال.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إجازة عيد الفطر، وأكدت أن يوم الاثنين الموافق 29 رمضان و8 أبريل/نيسان هو اليوم الأخير من شهر رمضان، على أن تبدأ إجازة العيد من يوم الثلاثاء 9 أبريل/نيسان.

أما تركيا، فحددت رئاسة الشؤون الدينية أن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل/نيسان 2024 رسميا أول أيام عيد الفطر.

وفي مصر، فإن موعد إجازة عيد الفطر يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل، وتستمر حتى يوم الجمعة.

وبحسب الروزنامة الفلكية في دولة الإمارات، وطبقًا لما جاء في أجندة العطلات الرسمية التي اعتمدها مجلس الوزراء في الإمارات، فإن إجازة عيد الفطر في الإمارات تبدأ من يوم الاثنين الموافق 29 رمضان وتستمر حتى يوم الأحد 3 شوال.

أما قطر، فطبقًا لما جاء في الموقع الرسمي لوزارة العدل بدولة قطر، فإن موعد عيد إجازة عيد الفطر في قطر تبدأ من يوم الاثنين 8 أبريل/نيسان، الموافق 29 من رمضان وتستمر حتى يوم الاثنين 15 من نفس الشهر.

وفي سلطنة عمان، طبقًا للقانون المحلي، يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان، وتستمر حتى نهاية يوم السبت 3 شوال، أما بالأردن، أعلن رئيس الوزراء أن عطلة عيد الفطر تبدأ من الثلاثاء 9 أبريل 2024 وتستمر حتى يوم الجمعة 12 من الشهر نفسه.

في المغرب تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 9 أبريل من الشهر الجاري، طبقًا لما جاء على الصفحة الرسمية للدولة، وتستمر الإجازة حتى يوم الجمعة المقبل.

وأكد الموقع الرسمي لدولة البحرين أن موعد إجازة عيد الفطر في القطاع العام والخاص تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل وتستمر حتي يوم الجمعة 12 من أبريل الجاري.