أستراليا: سلسلة حوادث معادية للسامية في ملبورن، واستهداف كنيس ومطعم

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هزت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية مدينة ملبورن، أمس الجمعة، مما زاد من مخاوف الجالية اليهودية في أستراليا، التي يبلغ عدد أفرادها 117 ألف نسمة. حوالي الساعة الثامنة مساءً، سكب رجل سائلاً قابلاً للاشتعال على باب كنيس شارع ألبرت في الطرف الشرقي من المدينة قبل إشعاله النار فيه، بينما كان 20 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، يتناولون عشاء السبت.

ومن جهته أدان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشدة، "الهجمات المعادية للسامية الشنيعة"التي وقعت مساء الجمعة في ملبورن، بما في ذلك إحراق كنيس الجالية اليهودية في شرق المدينة، والعنف الذي استهدف مطعم ميزنون الإسرائيلي"، وقال: "تقف إسرائيل بحزم إلى جانب الجالية اليهودية الأسترالية"، منددًا بتصاعد الأعمال المعادية للسامية في أستراليا. وأكد على ضرورة تكثيف الحكومة الأسترالية جهودها لمكافحة هذا الداء السام". وتُعد هذه الحوادث، التي صدمت الجالية، جزءًا من موجة معاداة السامية المقلقة في البلاد.

وأخمد رجال الإطفاء الحريق، لكن لم يُصب أحد بأذى، لكن المشتبه به، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، لا يزال طليقًا. على بُعد كيلومتر واحد، اقتحم حوالي 20 متظاهرًا مطعم ميزون الإسرائيلي في شارع هاردوير لين، وهم يهتفون "الموت للجيش الإسرائيلي"، وفقًا لشهود عيان نقلتهم قناة ناين نيوز.

وأُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 28 عامًا بتهمة عرقلة عمل الشرطة، ثم أُطلق سراحه لاحقًا. خلال الليل، استهدفت حادثة ثالثة متجرًا في غرينزبورو، حيث أُحرقت ثلاث سيارات وكُتبت على جدرانه كتابات جرافيتي. هذا الموقع مستهدف بالفعل من قبل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين. تُجري شرطة فيكتوريا، مُستعينةً بوحدة مكافحة الإرهاب التابعة لها، تحقيقًا في هذه الأعمال دون تصنيفها كإرهابية حتى الآن. وصرحت القائدة زوركا دانستان: "نُحقق في نوايا وأيديولوجية المسؤولين". وأدانت السلطات الأسترالية بشدة أعمال العنف. وشجبت رئيسة وزراء فيكتوريا، جاسينتا ألان، الهجوم ووصفته بأنه "شنيع" ويهدف إلى "صدمة نفسية للعائلات اليهودية"، مُشددةً على طبيعته المعادية للسامية، والتي كانت بغيضة بشكل خاص خلال يوم السبت. ووصف عمدة ملبورن، نيكولاس ريس، الهجوم بأنه "مُروع"، مُؤكدًا أن المدينة تدعو إلى السلام والتسامح. ودعا أليكس ريفشين، المدير المُشارك للمجلس التنفيذي لليهود الأستراليين، إلى ردٍّ حازم: "لا يُمكن التسامح مع هذه الجرائم؛ يجب مُواجهتها بكل قوة القانون". كما ردّت إسرائيل بقوة. ووصفت نائبة وزير الخارجية، شارين هاسكل، الهجمات بأنها "إرهاب معادٍ للسامية"، مُتهمةً غياب جرائم الكراهية بتشجيع المُتطرفين. قالت: "إن استهداف أماكن عبادة يهودية ومطعم إسرائيلي هو محاولة لترهيب مجتمع بأكمله بسبب دينه"، وحثت أستراليا على تقديم الجناة للعدالة. تُعدّ هذه الحوادث جزءًا من تصاعد الأعمال المعادية للسامية في سيدني وملبورن منذ أواخر عام 2024، بما في ذلك حرق كنيس يهودي وكتابة الصليب المعقوف على الجدران. وتُكثّف الشرطة جهودها لتحديد هوية المسؤولين وسط تصاعد التوترات.