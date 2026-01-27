احتجاجات عالمية تحذر من تهديد وجودي للكرد في سوريا وسط تصعيد عسكري وانسداد سياسي

في تحرّكٍ عالميٍّ واسع، شهدت عشراتُ المدن في أوروبا والولايات المتحدة وتركيا وإقليم كردستان العراق احتجاجاتٍ كرديةً حاشدة، عبّرت عن قلقٍ متصاعد من التطورات الميدانية والأمنية الخطيرة في المناطق الكردية بسوريا، وسط تحذيرات من استهدافٍ ممنهجٍ للمدنيين وصمتٍ دوليٍّ يثير المخاوف من تهديدٍ وجوديٍّ للمكوّن الكردي.

المحتجّونَ حذّروا من استهدافٍ ممنهجٍ للمناطقِ المدنيةِ وسقوطِ ضحايا من المدنيين، في ظلِّ صمتٍ دوليٍّ وصفوهُ بالمقلق، مؤكّدينَ أنَّ ما يجري تجاوزَ الخلافاتِ السياسيةِ ليصلَ إلى تهديدٍ وجوديٍّ مباشرٍ للمكوّنِ الكرديّ.

وتأتي هذهِ التحركاتُ في وقتٍ يشهدُ فيهِ الملفُّ السوريُّ انسدادًا سياسيًّا واضحًا، مع تعثّرِ المفاوضاتِ بينَ الحكومةِ السوريةِ الانتقاليةِ وقواتِ سوريا الديمقراطيةِ بشأنِ آلياتِ الدمجِ العسكريِّ والإداريّ، بالتوازي مع تصعيدٍ ميدانيٍّ وخطابٍ إقصائيٍّ أثارَ مخاوفَ واسعةً في الشارعِ الكرديّ.

في أوروبا، خرجَ آلافُ المتظاهرينَ في مدنٍ ألمانيةٍ عدة، إضافةً إلى فيينا وباريسَ والسويد، مطالبينَ بتحرّكٍ أوروبيٍّ عاجلٍ وضمانِ الحقوقِ الدستوريةِ للكرد.

وفي واشنطن، نُظِّمتْ وقفاتٌ احتجاجيةٌ وجّهتْ رسائلَ مباشرةً للإدارةِ الأمريكيةِ، محذّرةً من عواقبِ التخلّي عن الكرد.كما اندلعتْ احتجاجاتٌ في مدنٍ ذاتِ غالبيةٍ كرديةٍ داخلَ تركيا، تزامنًا مع تحركاتٍ جماهيريةٍ واسعةٍ في إقليمِ كردستانَ العراق.

ورغمَ هذا الضغطِ الشعبيّ، لم تُسجَّلْ التزاماتٌ واضحةٌ بتمديدِ وقفِ إطلاقِ النار، في وقتٍ لا تزالُ فيهِ مدينةُ كوباني محاصَرةً وتتعرّضُ للقصفِ منذُ أيامٍ، ما يعزّزُ المخاوفَ من أن تبقى الخطواتُ الحاليةُ غيرَ كافيةٍ ما لم تُترجَمْ إلى إجراءاتٍ فعليةٍ تحمي الوجودَ الكرديَّ في سوريا.