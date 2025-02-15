واشنطن تواصل ضغوطاتها على مصر ||تقرير: أبرز ما تشمله الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

كشفت صحيفة "العربي الجديد" القطرية صباح اليوم (السبت)، عن تفاصيل جديدة حول الخطة المصرية التي تم إعدادها ردا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. ويعتمد اقتراح الخطة على إنشاء لجنة فلسطينية تحت إشراف السلطة الفلسطينية بدون مشاركة حركة حماس.

ومن المتوقع أن تتولى اللجنة مسؤولية إعادة إعمار قطاع غزة، حيث ستقوم الشركات المصرية وغيرها بتنفيذ خطة إعادة الإعمار الفعلية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إرسال قوات من الدول العربية أو قوات دولية لتأمين أنشطة هذه الشركات. كما ورد في التقرير أن اقتراح من هذا النوع رفض في الماضي من قبل إسرائيل، والتي تمسكت بإمكانيات أخرى.

وبحسب الصحيفة ، فإن البنتاغون بدأ مؤخراً بممارسة ضغوطات على مصر، مع التركيز على جيشها، بهدف القبول بخطة ترامب. لذلك، ألمح مسؤولو البنتاغون لقيادة الجيش المصري إلى أن هناك احتمالية أن تتأخر المساعدات الأمنية الأميركية بسبب الموقف المصري الثابت تجاه تهجير سكان غزة.

وأفادت أنباء يوم الثلاثاء الماضي أن مسؤولين مصريين نقلوا ردهم على خطة الرئيس ترامب أكثر من مرة، كما طالبوا الإدارة الأمريكية بتوضيح بخصوص فرض عقوبات على الجانب المصري. وفي نفس اليوم، أعلنت الخارجية المصرية الليلة أن القاهرة تعتزم تقديم خطة كاملة لإعادة إعمار غزة، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.