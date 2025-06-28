تقرير: إسرائيل نشرت عملاء داخل إيران منذ عام 2010

رسمت المخابرات الإسرائيلية خريطة لموقع نطنز قبل تدميره في هجوم مُستهدف. كما استهدفت عمليات الاستطلاع أصفهان، ونور، ومقدح، وشريعتي، والشهيد ميسمي. ووفقًا للتقارير، اخترقت إسرائيل مقر الحرس الثوري

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منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية في نطنز على بعد 300 كيلومتر (186 ميلاً) جنوب العاصمة طهران، إيران، الاثنين 9 أبريل/نيسان 2007
منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية في نطنز على بعد 300 كيلومتر (186 ميلاً) جنوب العاصمة طهران، إيران، الاثنين 9 أبريل/نيسان 2007AP / Hasan Sarbakhshian 2007©

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عملت إسرائيل على إدخال عملاء إلى إيران منذ عام 2010 لمراقبة وجمع معلومات استخباراتية عن منشآتها النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، بحسب ما نشرته صحيفة "التايمز"، وتكشف وثائق مُشاركة مع دول غربية أنه بحلول أواخر عام 2024، كانت إيران قد تجاوزت مرحلة البحث، حيث أجرت تجارب على جهاز تفجير نووي، على بُعد أسابيع فقط من اكتمالها.

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ورسمت المخابرات الإسرائيلية خريطة لموقع نطنز قبل تدميره في هجوم مُستهدف. كما استهدفت عمليات الاستطلاع أصفهان، ونور، ومقدح، وشريعتي، والشهيد ميسمي. ووفقًا للتقارير، اخترقت إسرائيل مقر الحرس الثوري الإسلامي، الذي تعرض أيضًا لغارات جوية.

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وتسلط تقرير"التايمز" الضوء على مدى الجهود الإسرائيلية لمواجهة التهديد النووي الإيراني. تعكس العمليات السرية، إلى جانب الضربات الدقيقة، استراتيجية طويلة المدى لتحييد طموحات طهران النووية. وتؤكد الوثائق التقدم الإيراني المُقلق، مما يُفاقم التوترات الإقليمية.

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